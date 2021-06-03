以色列在野黨輪流坐莊　內塔尼亞胡十二年總理生涯告終

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-03 05:04

以色列在野黨6月2日最後一刻達成組閣協議，意味總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）長達十二年的執政生涯遭劃上句號。

以色列在野黨「擁有未來黨」（Yesh Atid）主席拉皮德（Yair Lapid）與「統一右翼聯盟」黨魁貝內特（Naftali Bennett）達成協議，先由貝內特擔任總理，拉皮德出任副總理，雙方在2年後互換職位。另外聯合阿拉伯黨（United Arab List）亦會首度合組聯合政府。

有關組閣協議仍需等待國會通過，預計最快在下周初表決。假如內塔尼亞胡無法阻止，他屆時就會被迫結束總理生涯。

內塔尼亞胡面對涉貪官司，再加上四次大選後再次組閣失敗，最終無奈下台。（AP）

貝內特現年49歲，父母是來自美國的猶太裔移民。他經商致富，2005年以1.45億美元出售自己的科技公司後投身政界。他2006年首次踏足政壇時，是內塔尼亞胡的高級助理，兩人發展出情同師徒的關係。

貝內特2013年起擔任過內塔尼亞胡政府的經濟、教育和國防部長。他們私交甚篤，貝內特的長子，更是以內塔尼亞胡兄長、約納坦（Yonatan Netanyahu）的名字命名。約納坦是一名突擊隊指揮官，在一次行動中殉職。