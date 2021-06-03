英國疫情：75%成人已接種措施放寬在望？政府謹慎

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-03 09:41

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）6月2日稱，英國累計四分之三（約39,585,665人）的成年人已接種1劑新型冠狀病毒肺炎疫苗，近一半成人（22,153,420人）已接種2劑。不過在談及當地防疫措施何時可放寬時，他與首相同樣謹慎

他出席在牛津大學（University of Oxford）詹納研究所（Jenner Institute）舉行、有關接種疫苗的會議，並回應英擬6月21日放寬防疫規定一事。他說會在6月21日前一周、即14日公布決定，這將取決於疫苗有多成功切斷病例與死亡之間的聯繫。

當他被問及，佩戴口罩以及在家工作的指引會否在6月後持續時，他說數據沒顯示英國「肯定出差錯」。

夏國賢發表講話，發生在首相約翰遜（Boris Johnson）就同一議題發表意見數小時後。

英國新冠肺炎疫情：圖為英國衞生大臣夏國賢6月2日在牛津大學發表演說。（AP）

英國的印度變種病毒感染個案增加，人們關注英格蘭能否如期在6月21日解除所有限制措施。約翰遜2日稱現時看不到任何數據，令英格蘭不能進入第4階段放寬，但強調政府會非常謹慎，因毫無疑問感染率在增加。

他說政府一直知這將發生，解除防疫措施或會導致感染個案增加。他說政府需知道接種計劃來到哪個程度對民眾的保護是足夠，尤其是在新增個案增加之際、對年長及脆弱群體而言。

約翰遜稱，他承認現時數據帶出的訊息仍是含糊。他稱目前科學家們提供的指引中能說最具體的事，就是英格蘭需要多一點時間。