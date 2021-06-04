一分鐘看世界｜以色列變天、特朗普歸來、奧運倒數50天

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-04 07:00

今天是6月4日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜登的華企黑名單

美中關係持續緊張，上屆總統特朗普（Donald Trump）執政時，曾簽署行政命令，將多間中國企業列入黑名單，禁止美國投資。拜登上台後，決定進一步擴大名單……（點擊了解更多）

以色列變天

以色列反對派在最後限期前達成協議，決定合作籌組政府，有望把總理內塔尼亞胡推下台，但在國會內，這位總理仍有反撲希望，結局如何尚待分曉。分析認為內塔尼亞胡若被趕下台，對中國美國都是利好消息……（點擊了解更多）

圖為5月30日，右傾黨代表貝內特在以色列國會發言。若新政成立，按協定貝內特將成為首任總理。（Reuters）

特朗普歸來

美國前總統特朗普雖然關閉了自家社交平台網站，但並非消失了公眾目光中，他6月5日將前往選舉的兵家必爭之地北卡羅來納州，以演講嘉賓的身份參加北卡州共和黨代表大會，他還計劃6月和7月前往多個州舉辦集會……（點擊了解更多）

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特朗普：圖為5月22日，美國前總統特朗普新網誌的截圖。（「來自特朗普的書桌」截圖）

奧運最後倒數

東京奧運進入倒數50天，日本疫情持續，國內不少民眾反對政府在今個夏季舉辦奧運，但東京奧組委主席橋本聖子3日公布頒獎禮細節，同時排除取消或再次推遲東京奧運的可能性，表明「不能再延期」……（點擊了解更多）

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圖為5月26日東京奧運組織委員會主席橋本聖子在東京出席東京奧運會理事會會議。（AP）

中東「劇」鬥

土耳其一直是中東的軟實力勁旅，劇集風靡阿拉伯地區，近來的熱播劇包括《大使的女兒》、《是你在敲我的門》、改編自韓劇的《機智醫生》等，但阿拉伯世界另一老大哥沙特阿拉伯也不怠慢，近年積極發展影視產業，務求與土耳其拗手瓜......（點擊了解更多）

龐大預算、出色場景和優秀演技，令土耳其近年製作出高水平的電視劇。圖為《The Capital: Abdul Hamid》劇照。（Getty）

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