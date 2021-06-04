新冠肺炎︱美國分享8000萬劑疫苗　首批2500萬劑大部分撥予COVAX

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-04 01:57

美國白宮6月3日宣布，華府向全球分享8000萬劑多餘的新冠疫苗，其中首批2500萬劑最快在同日付運，由聯合國支持的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）會獲得大部分疫苗。

白宮的聲明指，美國捐出的首批2500萬劑疫苗中，COVAX會獲得1900萬劑，當中亞洲佔700萬劑，包括馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及台灣等地。中及南美洲獲大約600萬劑、另外500萬劑則分發至非洲。白宮表示最快在3日供應海外，舒緩COVAX的供應壓力。

國家安排顧問沙利文（Jake Sullivan）強調，美國有權決定COVAX疫苗的分發對象，重申各國只應將這些疫苗用於改善公共衛生情況及結束疫情。

至於其餘600萬劑疫苗，白宮將會指示向美國的盟友及夥伴分發，包括加拿大、墨西哥、韓國、印度、烏克蘭、埃及、海地、格魯吉亞、伊拉克、約旦、西岸及加沙地區，以及聯合國的前線人員等。

美國計劃在6月底之前向全球分享8000萬劑疫苗，其中四分一會保留作緊急儲備及直接向盟友分享。總統拜登（Joe Biden）表示，疫情假如繼續在全球肆虐，美國民眾仍要面臨風險，因此華府有意像本土接種計劃一樣，加快國際社會的進度。

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