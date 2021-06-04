世衛：越南的新冠肺炎印度變種病毒有突變　並非全新英印混合變種

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-04 10:07

世界衛生組織（WHO ）駐越南代表朴啟東（Kidong Park）6月2日向日媒稱，根據WHO的定義，越南目前沒有「新混合變種病毒」。他說，越南發現的是具有其他突變的印度變種病毒。

朴啟東接受《日本經濟新聞》訪問時稱，越南發現的毒株，是具有其他突變的Delta變種病毒，需在未來數週進一步監察。他稱目前世衛沒發出任何警示，但稱Delta變種病毒危險，因它傳染性高，且迅速傳播。

朴啟東的發言，是就越南衞生部長阮青龍上週的言論作澄清。阮青龍當時稱在國內發現一種新的變種病毒，是在最先在印度被發現的Delta變種病毒、與首先在英國被發現的Alpha毒株混合。它可在空氣中迅速傳播。

越南目前合計偵測到7種新型冠狀病毒株，包括英國變異株（Alpha）、南非變異株（Beta）、印度變異株（Delta）等。越南最新一波疫情被認為與Alpha、Delta有關。

越南衛生部數字顯示，6月4日有52新增確診個案，令當地累計確診個案增至5008個。

越南4月下旬爆發新4波疫情，63個省市中，37個已有疫情。其中北部製造業重鎮北寧省（Bac Ninh）和北江省（Bac Giang）疫情惡化。6月4日的新增個案也是來自北寧省、北江省、太平市（Thái Bình）及河內。