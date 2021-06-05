墨西哥6月6日中期選舉　民調結果顯示選情吃緊

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-05 21:46

墨西哥6月6日舉行中期選舉，有2份民意調查結果在2日出爐，展示總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）所屬的國家復興運動黨（National Regeneration Movement，MORENA）及其盟友將保住他們眾議院多數派的地位。

民調公司Parametria在5月22日至28日面對面訪問1,000名選民。

基於民調結果，公司主要設想到的結果是，執政黨國家復興運動黨會在眾議院500席中贏得239席，它現時擁有的253席減少14席。

圖為2月8日墨西哥總統洛佩斯在墨西哥城出席記者會。（AP）

民調結果亦指出，國家復興運動黨加上盟友墨西哥生態主義綠黨（Ecologist Green Party of Mexico）及勞動黨（Labor Party），將共贏得315席。

《金融報》（El Financiero）民意調查則指出，3個已組成選舉聯盟的反對黨，他們將得到44%選票，而國家復興運動黨及盟友會得到46%選票，雙方得票接近。

為該報進行民調的調查人員5月27日至30日面對面訪問1,000人，他們另外在5月14日至15日及5月28日至29日電話訪問1,000人。