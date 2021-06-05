G7財長會達成歷史性協議　同意全球最低企業稅率15%

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-05 20:35

英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）6月5日稱，與會國就全球最低企業稅率15%達成協議。

辛偉誠稱，這是非常驕人的時刻。他稱：「我們在G7共同努力。」

他稱協議意味着，應該付稅公司在應該付稅的地方付該付的稅。

辛偉誠說：「這是一個終於將全球稅務系統帶來21世紀的歷史性協議。我們將令競爭環境變得公平，以及為系統注入一些公平性。」

G7財長會：圖為6月4日，英國財相辛偉誠（後排中央）與美國財長耶倫一同在倫敦蘭開斯特府出席G7財長會。（AP）

他說，這個稅務協議將為所有公司創立公平的競爭環境。他也稱，協議將處理「避稅天堂」以及大型數碼企業的問題。

圖為2020年12月1日，當時已獲提名擔任美國財長的耶倫，在美國達拉華州威爾明頓發表講話。（Reuters）

美國倡議 G7回應

美國4月提倡「全球最低企業稅稅率」，而G7財長達成的協議，是回應華府倡議的結果。

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月5日稱正與二十國集團（G20）國家合作，商定全球企業最低稅率。耶倫稱，她希望商定全球企業最低稅率，以結束「為期30年的企業稅逐底競爭」。德國、法國等隨後表示支持。

現時不少跨國公司無論銷售收入來自哪裏，都會把獲利和稅收轉移到低稅率國家，以避免支付更高稅率，甚至來自藥物專利、軟件和知識產權使用費等無形資產的收入也會轉移離開母國，造成多國希望打擊這種現象。

美國總統拜登（Joe Biden）4月5日公開發言時，便再把矛頭拍向美國財富500強中的約50家企業，這些企業3年來都沒有納稅，拜登稱，現在是它們繳稅的時候了。

拜登政府是希望通過全球達成一致的最低企業稅率，減少這種現象，同時又不會令美國企業處於財務劣勢，繼而讓美企在創新、基礎設施等方面能夠與其他國家競爭。

G7財長會：圖為6月4日，英國財相辛偉誠（圖中）與包括美國財長耶倫在內的財金官員，一同在蘭開斯特府出席G7財長會。（AP）

什麼是全球最低企業稅？

一些跨國企業不論公司的銷售在哪裏發生，都將利潤，以及稅收收入轉移至低稅率的國家，很多主要經濟體都在想辦法阻止這些行為。

來自無形來源的收入如藥物專行、軟件以及知識財產的版稅，已愈來愈多被轉移至一些低率的司法轄區，讓那些公司避免在原本的國家付重稅。

G7財長達成的協議，將為一個現有的、更廣泛的行動供給力量。經濟與合作發展組織（OECD）多年來已在就跨國數碼服務徵稅的規範、遏制稅基侵蝕，以及全球最低企業稅，與140個國家協調並進行談判。

OECD及二十國集團（G20）希望在2021年中達成共識。

就全球最低企業稅稅率進行談判技術上是較簡單以及爭議較少，而如果已達致廣泛共識，對於那些低稅的國家來說，就更難嘗試阻止協議。