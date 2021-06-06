美國司法部決定在調查洩密案件時　不再截取記者通訊紀錄

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-06 05:00

美國傳媒報道，上屆總統特朗普（Donald Trump）政府曾秘密嘗試截取記者的通訊紀錄，美國司法部6月5日表示，當局不再作出類似舉動。

美國無論由民主或共和黨執政時代，在調查誰人透露機密資料時，都會利用傳票及法庭命令要求取得記者的通訊紀錄。不過美國有線新聞網絡（CNN）、《華盛頓郵報》指，特朗普政府曾企圖秘密獲取他們員工的通話紀錄。

《紐約時報》則報道，特朗普及現任總統拜登（Joe Biden）政府轄下的司法部曾透過秘密司法程序，要求取得該報4名記者的電郵紀錄，並禁止報社高層披露事件。惟司法部最終都撤回該禁令。

特朗普執政時期雖然多次舉行記者會，但他與多間傳媒的關係非常惡劣。（Getty Images）

拜登曾在5月表態，指截取記者通話及電郵的做法是完全不對，稱不會容許司法部繼續這樣做。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）5日表示，白宮在4日晚上才得知禁令一事，同時強調以傳票調查洩密的方式與拜登對司法部的政策不符，並獲司法部再次確認不再使用有關措施。

司法部同日發表聲明，指當局會改變長期做法，不會在洩密調查中強制傳媒人士披露消息來源，強調司法部非常重視新聞自由及保障憲法第一修正案的價值，並致力採取所有適當方式確保新聞工作者獨立。