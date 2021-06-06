新冠疫苗｜日媒：美日合作「疫苗外交」抗衡中國

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-06 15:26

日媒6月5日稱，政府正計劃向越南和馬來西亞免費提供阿斯利康（AstraZeneca）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。報道提及中國正積極開展疫苗外交，稱日本此舉旨在與包括美國在內的國家合作對抗中國。

《讀賣新聞》當天報道，馬來西亞及越南有望成為繼台灣之後，獲日本贈送疫苗的國家，日本政府有意最快在月內把國內還沒使用、由英國藥廠阿斯利康和英國牛津大學（University of Oxford）共同研發的新冠疫苗免費提供給這兩個疫情急速升溫的國家，也在考慮向太平洋島國提供疫苗的計劃。

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內文稱，中國正向80多個國家提供國產新冠疫苗，日本這樣做是為了和美國，以及其他國家聯手抗衡北京政府。

美國疫苗贈予韓台

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）4日在Twitter稱將向韓國送出100萬劑強生（Johnson & Johnson）的疫苗。美參議院軍事委員會成員達克沃思（Tammy Duckworth）6日訪台期間也宣布華府將捐贈台灣75萬劑疫苗作為援助。