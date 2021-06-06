新冠疫苗｜日媒：美日合作「疫苗外交」抗衡中國

撰文：洪怡霖
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日媒6月5日稱，政府正計劃向越南和馬來西亞免費提供阿斯利康（AstraZeneca）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。報道提及中國正積極開展疫苗外交，稱日本此舉旨在與包括美國在內的國家合作對抗中國。
《讀賣新聞》當天報道，馬來西亞及越南有望成為繼台灣之後，獲日本贈送疫苗的國家，日本政府有意最快在月內把國內還沒使用、由英國藥廠阿斯利康和英國牛津大學（University of Oxford）共同研發的新冠疫苗免費提供給這兩個疫情急速升溫的國家，也在考慮向太平洋島國提供疫苗的計劃。
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內文稱，中國正向80多個國家提供國產新冠疫苗，日本這樣做是為了和美國，以及其他國家聯手抗衡北京政府。
美國疫苗贈予韓台
美國務院發言人普賴斯（Ned Price）4日在Twitter稱將向韓國送出100萬劑強生（Johnson & Johnson）的疫苗。美參議院軍事委員會成員達克沃思（Tammy Duckworth）6日訪台期間也宣布華府將捐贈台灣75萬劑疫苗作為援助。
One million J&J vaccines are headed to our partners in the Republic of Korea. With these doses we’re ensuring the safety and readiness of ROK and U.S. forces. The friendship between our two countries runs deep, especially in times of great need. pic.twitter.com/c3ZLLa0eex— Ned Price (@StateDeptSpox) June 4, 2021