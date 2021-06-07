一分鐘看世界｜全球企業稅15%、豈止中國頭痕？着數谷針可行？

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-07 08:35

今天是6月7日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

疫苗着數有根據

美國俄亥俄州和香港等地都在舉辦疫苗抽獎活動，希望鼓勵民眾踴躍施打新冠疫苗，而當中有許多獎勵價值不菲，看似要付出很大成本，但若相較於其對經濟的影響，不這麼做的代價其實反而更大。事實證明財務誘因是有用的……（點擊了解更多）

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

G7大動作

由美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本組成的七國集團（G7）6月11至13日在英國舉行峰會。剛結束的G7財長會亦意圖構成重大影響的舉動，就是就全球最低企業稅稅率15%達成一致意見，目的是令跨國企業，以及愈來愈將來自無形資產的收入轉往別國的公司乖乖繳稅……（點擊了解更多）

多國煩什麼？

因應中國近期宣布推出「三孩政策」，香港01推出專題報道，探討一些發達國家的低生育率問題，以及他們如何解決。除非洲以外，世界各地的出生率幾乎都呈下降趨勢。不同的國家有不同的應對措施，例如搞好鼓勵生育的配套、派錢或引進移民等，然而不一定收效。但以美國為例，分析認為它在來來更具人口上的優勢……（點擊了解更多）

生育與否，背後牽涉的因素其實很多。（Getty）

透視東盟疫情

東盟多國抗疫成績向屬中游之列，罕見全球關注，如今多國疫情再見明顯升勢，疫苗接種遠遠未足，加上鄰近地區變種病毒威脅，使各界開始注視這個人口繁雜、部份國家政局未穩的地區。其抗疫前景對與之有緊密聯繫的整個東亞地區更是影響菲淺。香港01就此進行五篇專顯報道，解述多國細況，以具體呈現此近鄰邦盟之疫境。

東盟疫情．緬甸｜新冠虛實未明 危及漸穩政局東盟疫情

東盟疫情．泰國｜押寶國內生產失策 疫情升溫背後的皇室因素

東盟疫情．越南｜變異病毒癱瘓工業地帶 威脅全球產業鏈

東盟疫情．大馬｜二度封國背後潛藏的政治危機

東盟疫情・疫苗荒｜東南亞疫情不幸遇上「反向轉折」

疫苗外交

美國稱6月底會將700萬劑新冠疫苗送往亞洲，包括台灣、印度、馬來西亞、越南等地。日本4日不透過國際機構直接向台灣供應124萬劑疫苗，有日媒稱此舉是日美有意抗衡正在進行「疫苗外交」的中國，越南及馬來西亞更可能是下一輪受惠對象。對於被指遵循零和邏輯展開疫苗外交，中國回應是結論荒謬，以及外長王毅如此回應......（點擊了解更多）

3名美國參議員於6日上午7時抵台，台外交部長吳釗燮前往機場迎接。（中央社）

Bibi仲有得做？

在以色列政壇叱吒風雲多年的以色列總理內塔尼亞胡，仕途生涯有何能以敗走以及入獄作結。暱稱Bibi的他當然不會坐以待斃，呼籲國會右翼議員反對新政府的信任投票。多立場不同的政黨雖然破天荒組成聯合政府，但彼此意見分歧甚大，Bibi執政或許氣數未盡。另有分析認為，美國及中國其實都樂見他下台，原因其實是……（點擊了解更多）

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