新冠病毒不會離去　大流行後將變季節性疾病　感染症狀或持續數年

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-06-23 11:07

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）已與人類共存好一段時間，大多數科學家認為導致COVID-19的SARS-CoV-2病毒將成為地球上常見的疾病——這意味着它將在未來數年繼續在全球人口中傳播且無限期，甚至會演變成季節性流感。即使大流行結束且得到控制，這種病毒也可能對其感染的人體和全球人民健康狀況產生持久的影響。有一定數量的COVID-19感染者會持續出現症狀，從疲勞、頭痛到其他意想不到的症狀，且一些科學家認為，它非常有可能在未來會引發一場醫療問題的海嘯。

斯佩克特（Tim Spector）是倫敦國王學院（Kings College London）遺傳流行病學教授，佐伊（ZOE）冠狀病毒症狀追蹤程序（COVID- vid Symptom Tracker）的負責人，他們開發了一個app其目的是要讓人們每天可以紀錄症狀，以便更完善地瞭解COVID-19，該計劃自2020年3月啓動以來，積累了有關新冠肺炎疫情的大量數據，都是為了幫助我們能更瞭解疫情。

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COVID-19會有耳鳴到脫髮等症狀

根據該應用程式，大多數人平均在10到11天之後就會擺脫症狀，然而卻有5%到10%的人會在數周甚至數月後才出現症狀。斯佩克特（Tim Spector）教授告訴IFLScience:「有些人已經患病一年了，卻還沒有康復，如果你感染了病毒，比如流感，你會在生病後的幾周內感到疲倦和昏沈，然而COVID-19似乎還會以更多種方式來影響身體的各個部位，從耳鳴到脫髮等症狀，而這所有症狀都被我們記錄下來。」

斯佩克特說：「有些人還出現了醫生以前從未見過的症狀，比如腳趾上反覆出現皮疹、凍瘡、看起來像是患上了水痘且每個月還會反覆發燒。」

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病毒顆粒滯留在人的皮膚、內臟和大腦中

目前還不清楚是什麼導致了這些症狀，許多病例可能是由廣泛性病毒綜合症引起的，斯佩克特解釋說：「這可能與病毒本身以及人體清除病毒的反應有關。」「已經死亡的病毒顆粒滯留在這些人的皮膚、內臟和大腦中，身體才對此做出反應，導致一種小型的自身免疫現象。」

不過，這些可能只是冰山一角，因為我們不知道有多少確診者痊癒後會在三到四年的時間內持續出現這些症狀，長期新型冠狀病毒感染的長期影響仍然嚴重不確定，許多科學家為此擔憂，因為這些症狀是那些病情輕微、失去嗅覺的人也會面臨到的問題，長期冠狀病毒感染可能成為未來多年潛在全球健康問題的根源。

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