新冠肺炎｜挪威公共衛生高層宣布：國內疫情結束

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-07 21:18

挪威奧斯陸挪威公共衛生研究所（Norwegian Institute of Public Health）傳染病流行病學部主任阿維茲蘭（Preben Aavitsland）7月6日在Twitter發文，並附圖表稱挪威的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）住院率已是2020年夏天以來最低，他直說挪威「大流行已結束」。

他對挪威報章《世界之路報》（Verdens Gang）稱國家或可開始準備恢復正常運作。他說「在挪威這裏，大流行可說是完了。」不過他也警告說，挪威要為疫情可能再度爆發做準備。

他接受挪威廣播公司（NRK）訪問時以林火作比喻：「消防隊長會說，林火已撲滅，以及對於人及建築物的威脅已消失，不過在這邊或那邊仍需做一些清理，而我們要保持警惕。」

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

挪威衞生局副局長納克斯塔德（Espen Nakstad）則說：「挪威的大流行在所有成人接種第2劑疫苗前，或不會『完全結束』。」

他說，即使疫情當然未完全完結，仍希望人們可再過上非常正常的生活。他稱只有所有國家疫情完結，挪威的疫情才是完結。

挪威在歐洲是其中一個感染率低的國家，部份原因是它地理位置，以及人口密度低。此外政府實行「多管齊下」的措施，包括封城、實行社交距離、關閉邊境以及就隔離立法，而且表現果斷。挪威的確診個案與死亡人數，遠低於鄰近的瑞典及丹麥。