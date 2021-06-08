布林肯：美國或與台灣重啓雙邊貿易協定談判

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-08 10:54

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月7日暗示，美國可能重啓陷入停滯多年的美台貿易和投資談判。

2021年6月2日，美國國務卿布林肯結束在哥斯達黎加的訪問，準備登機離開。（AP）

據英國路透社報道，美國國務卿布林肯6月7日暗示，可能重啓自奧巴馬（Barack Obama）政府執政以來陷入停滯的美台貿易和投資談判，但並未表明美國是否願意與台灣達成全面貿易協定。

在美國眾議院外交事務委員會就美國國務院年度預算要求舉行的聽證會上，有記者問布林肯，拜登（Joe Biden）政府在與台灣的雙邊貿易協議上的立場是什麼。

布林肯要求記者就此詢問美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），但強調「我知道，我們正在，或很快將與台灣就達成某種框架協議進行對話，這些對話應該已經開始了」。

路透社指出，預計美國與台灣達成任何形式的協議將激怒北京。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人就布林肯的談話回應時説，美國相信，繼續加強與台灣的雙邊貿易關係是一件重要的事，但也稱，「我們目前沒有要宣布的會談」。

台灣駐美機構、駐美國台北經濟文化代表處發言人表示：「我們正努力與美國貿易代表辦公室進行討論，這有望推動我們的雙邊貿易關係取得進展。」