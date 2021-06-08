俗稱老人痴呆症　阿茲海默症成因與影響｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-08 15:45

美國食品和藥物管理局（FDA）批准了治療阿茲海默症的藥物Aduhelm。阿茲海默症是失智症的一種，由於好發於老齡人，所以又俗稱為老人痴呆症。

圖為2017年1月，位於美國麻省、美國藥廠百健公司（Biogen）的研究辦公室。（Reuters）

阿茲海默症是一種病情發展緩慢，但最後會令患者衰失大部分身體機能而致命的疾病。這種疾病會影響腦部的神經元，造成大腦逐漸萎縮及破損，影響患者思考及控制等能力。

患者最初會出現明顯的短期記憶障礙，而隨着病情發展，患者會逐漸出現言語障礙、情緒不穩，並最終失去自理及行動能力。患者此時必須依賴他人照顧，並將最終死於長期缺乏運動導致的併發疾患。

阿茲海默症成因

根據研究指出，會造成阿茲海默症的原因，是腦內類澱粉蛋白（Amyloid）的累積。儘管目前無法解釋為何類澱粉蛋白會大量產生，但已知類澱粉蛋白若不尋常地在神經元突觸上累積，會影響神經訊息傳遞，並導致神經細胞的壞死。

目前包括阿茲海默症在內，有30多種的神經疾病都發現與類澱粉蛋白不尋常累積有關，其中包括柏金遜症、亨丁頓舞蹈症等。

一些包括遺傳、抽煙、頭部外傷、高血壓等亦被視為會造成阿茲海默症的危險因子。

治療阿茲海默症

阿茲海默症目前是一種絕症，現時所有治療只能減輕症狀或減緩病情發展。新藥Aduhelm針對會造成患病的類澱粉蛋白，減少類澱粉蛋白的累積，繼而減緩病情。

除了藥物外，閱讀、下棋、樂器，從事日常社交活動等一些可以刺激腦部神經元的活動，都可以作為預防或減輕阿茲海默症造成的影響。

由於阿茲海默症患者需要照顧，隨着全球人口老化，阿茲海默症患者的增加成為不少國家醫療及福利系統的重擔，讓治療阿茲海默症成為熱門醫學研究的課題之一。