拜登周三展開執政後首次外訪　重點是團結盟友對抗中俄︱新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-08 19:02

美國總統拜登（Joe Biden）即將在6月9日展開上任後的首次海外訪問，前往歐洲多國。路透社指，拜登在這次訪問行程有多項任務，重點是團結盟友對抗疫情、俄羅斯與中國。

2021年6月2日，美國總統拜登在白宮發表講話，副總統賀錦麗（Kamala Harris）站在身後。（AP）

拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）6月9日將啟程前往首站英國，訪問駐有美軍的米爾登霍爾皇家空軍基地（Royal Air Force Mildenhall），在接下來的數天，他將會晤英國首相約翰遜（Boris Johnson）、參加七國集團（G7）領導人峰會、與英女王見面、到比利時出席北約峰會及歐盟-美國峰會（EU-US summit），又會前往瑞士與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談等。

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團結盟友對抗中俄

路透社6月7日指出，拜登此行標誌着美國重新把重點放於聯合盟友，以對抗共同對手，即新冠肺炎（COVID-19）疫情、俄羅斯與中國，例如在G7峰會上，疫情將是各方關注的重點，其他議題包括氣候變化、加強全球供應鏈、確診西方對中國擁有技術優勢，還有全球最低企業稅等。

在這次行程不久前，美國過去監控歐洲盟友的事件再度成為熱話，法國、德國等相繼要求美國解釋，拜登如何「修補」與盟友關係，也因此備受關注。

2011年3月10日，拜登與普京在莫斯科握手會晤，拜登當時是美國副總統（AP）

與普京會面

拜登將在這次行程期間於6月16日與俄羅斯普京會面，也成為眾人關注焦點，雖然美俄雙方早已「放風」稱對峰會成果不寄予厚望，外界也估計美方不會解除對莫斯科的制裁，但輿論也認為兩方或能在一些議題上得到成果，即軍控和戰略穩定問題。

會晤埃爾多安

在北約峰會期間，拜登也將與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會晤，報道指出，在土耳其購買俄羅斯防禦系統激怒華盛頓政府，且有可能破壞北約盟國內部關係之後，這次將是美國、土耳其兩個存在分歧的北約盟友之間的一場關鍵會晤。