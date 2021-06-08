全球多個大型網站一度死機　美媒：與雲端服務商Fastly問題有關

全球多個網站在6月8日一度出現故障，令大量用戶無法正常瀏覽網站，當中包括多間傳媒如紐約時報（New York Times）、《衛報》（The Guardian），也有亞馬遜（Amazon）、Reddit，甚至是英國政府網站等。

故障原因目前未明確，但美聯社報道，事件與一間雲端服務商Fastly出現問題有關。