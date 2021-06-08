全球多個大型網站一度死機　美媒：與雲端服務商Fastly問題有關

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全球多個網站在6月8日一度出現故障，令大量用戶無法正常瀏覽網站，當中包括多間傳媒如紐約時報（New York Times）、《衛報》（The Guardian），也有亞馬遜（Amazon）、Reddit，甚至是英國政府網站等。

故障原因目前未明確，但美聯社報道，事件與一間雲端服務商Fastly出現問題有關。

▼全球多個網站突然死機，點擊圖輯觀看▼

Fastly：已找到問題

美聯社報道，總部設於美國三藩市的Fastly承認出現問題，與其內容傳遞網絡（Content Delivery Network，簡稱CDN）服務有關，並且正在展開調查。

Fastly之後表示，目前已找到問題，並展開修正，全球服務會恢復，但用戶可能會遇到網站載入速度減慢問題。

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衛報：互聯網中斷

《衛報》指，網站與手機應用程式（App）受到「更大範圍的互聯網中斷」（wider internet outage）影響，將尋求盡快恢復服務。

▼紐約時報發推文講述消息▼

路透社報道，受到這次事件影響的傳媒也包括《金融時報》、丹麥電視台TV2等，另外亞馬遜（Amazon）零售網站也似乎出現問題。

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