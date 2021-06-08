中美關係︱英媒：拜登政府將成立「突擊部隊」　瞄準中國貿易行為

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-08 21:25

路透社6月8日報道，據美國官員透露，美國將成立一支「突擊部隊」。報道指，這是針對中國的貿易行為。

2021年2月25日，戴琪在美國國會出席參議院財政委員會聽證會。（Reuters）

中國國務院副總理劉鶴5月底才剛與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）通話，雙方討論貿易問題。

路透社如今報道，據拜登（Joe Biden）政府6月8日表示，美國將以新的「突擊部隊」針對中國，以打擊不公平的貿易行為。

美國政府高級官員對記者表示，由美國貿易代表領導的「供應鏈貿易突擊部隊」（supply chain trade strike force）將查找導致供應鏈「空心化」（hollowing out）的具體違規行為，這些行為可以通過貿易補救措施加以解決，包括針對中國的貿易補救措施。

美國官員們還表示，美國商務部正在考慮啟動232條款調查，調查進口釹磁鐵（neodymium magnet）對國家安全的影響。美國主要從中國進口釹磁鐵，它們用於電機和其他工業應用。

報道稱，美國總統拜登在2月份下令審查關鍵的供應鏈，並要求行政部門在100天內提交報告，評估美國獲得這些關鍵產品面臨的風險，比如那些用在醫藥方面的產品以及稀土，對於這些產品，美國依賴海外來源。

劉鶴長期負責與美方談判，曾與特朗普簽署貿易協議（點擊圖集瀏覽）：

報道指，雖然沒有明確針對中國，但這項評估是拜登政府整體戰略的一部份，該戰略旨在增強美國面對中國挑戰的競爭力。

一名美國高級官員指控，在初步審查涉及的所有4個供應鏈上，美國都面臨「多個外國政府」的不公平貿易行為，包括政府補貼和強迫知識產權轉讓。這位官員説：「很明顯，中國的一些產業政策導致了美國的供應鏈十分脆弱。我認為，你將看到這支『突擊部隊』的重點是配合我們的一些中國政策。」

這名官員補充説，美國並不打算「與盟友和夥伴發動貿易戰」，並指出「突擊部隊」將把精力集中於「非常有針對性的產品」。