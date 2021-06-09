奧克蘭取代維也納成全球十大最宜居城市榜首

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-09 16:21

經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，EIU）6月9日公布全球十大最宜居城市。排名受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，新西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）取代奧地利首都維也納（Vienna）排榜首。日本大阪和澳洲阿德萊德（Adelaide）分別排第2及第3位。

奧克蘭上次打入10大已是2017年，當年排名第8。EIU指出，奧克蘭升至榜首，是因為它在控制疫情上的成功方法，得以讓社會保持開放，而奧克蘭亦在一些指標上表現強勁，包括教育、文化和環境。

圖為1月1日，新西蘭最大城市奧克蘭放煙花慶祝新年。（Getty）

EIU稱，總的來說，疫情導致宜居程度下降，多個城市經歷封城，它們的醫療保健服務系統遭受巨大壓力。這導致排名出現前所未見的變化，多個曾列為全球最宜居的城市暴跌。

EIU指，特別是歐洲國家和加拿大，它們在今年排名中表現糟糕，曾經是2018年及2019年榜首的維也納在2021年跌至第12位。由於2020年版本排名已被消取，排名升跌是與2019年版本比較。

新西蘭、澳洲及日本等島國表現良好，3國共有8個城市位列十大，除了三甲的奧克蘭、大阪及阿德萊德，新西蘭惠靈頓（Wellington）排第4，日本東京排第5，澳洲的珀斯（Perth）、墨爾本（Melbourne）及布里斯班 （Brisbane）分別排第6、第9和第10。