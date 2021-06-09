30名人發信籲G7向窮國分享新冠疫苗　包括Billie Eilish與碧咸

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-09 20:20

七國集團（G7）峰會6月11日在英國揭幕前夕，30位演藝及體育界名人公開發表聯署信，要求G7國家向較貧窮國家分享新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，這些名人包括英國退役球星碧咸（David Beckham）、美國流行歌手Katy Perry與Billie Eilish等。

30人發表公開信給法國、意大利、英國、加拿大、日本、德國和美國政府，要求他們6月至8月在疫苗儲備中分配至少20%給貧窮國家。這數量相當於1.5億劑疫苗。

圖為4月18日英國退役球星碧咸在美國佛羅里達州向支持者揮手。（Getty）

他們在信中表示，世界已經花了一年半時間對抗新冠肺炎疫情，但病毒仍在許多國家蔓延，並產生新變異病毒株，可能會讓一切回到疫情起點。

他們稱，這意味着會有更多學校關閉、更多醫療保健服務中斷，以及更大的經濟惡果，威脅各地家庭及兒童的未來。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

聯署人當中有多位聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使，包括英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）、印度寶萊塢明星Priyanka Chopra Jonas、荷里活影星里安納遜（Liam Neeson）及胡比高拔（Whoopi Goldberg）。

在體育界方面，西班牙球星沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）、一級方程式賽車（F1）車手艾朗素（Fernando Alonso）及英國網球名將梅利（Andy Murray）也是聯署人。