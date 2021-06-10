一分鐘看世界｜拜登首次外訪、FBI用App誘捕罪犯、Bitcoin做法幣

今天是6月10日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：
拜登上任後首次外訪
美國總統拜登出訪歐洲，為就任總統後的首次外訪，並將參與七國集團（G7）會議。拜登此行其中一個重要議題，正是聯同G7帶領全球抗疫，當中核心是向發展中國家提供疫苗，以「疫苗外交」抗衡中俄影響力。在此前夕，美國發表審查報告，表明將成立「突擊工作組」，參議院又通過《美國創新及競爭法》，這些舉動均被視為針對中國……（點擊了解更多）
拜登訪歐：圖為美國總統拜登3月16日在安德魯斯空軍基地乘搭直軍一號。他在進入機艙前揮手。（AP）
用通訊App誘捕罪犯
美國FBI、澳洲警方及歐洲警方公布，他們合作透過加密通訊應用程式，成功搜集黑幫集團的犯罪證據，在全球拘捕逾800名疑犯。澳洲毒販就無意間幫警方在黑社會推廣這個通訊App，讓警方在黑社會份子不知情的狀況下監聽他們的對話，成功拘捕200多人……（點擊了解更多）
▼澳洲毒販艾克遭臥底警察欺騙後誤推廣警方軟件，這軟件由美國FBI與澳洲警方合作開發，事件令全球多名疑犯落網▼
Bitcoin做法幣
薩爾瓦多成為全球首個採納比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家。當地議會投票通過議案，正式承認比特幣作為法幣。在新法之下，商戶必須接受顧客用比特幣購買商品或服務，民眾也可以用比特幣交稅。當地政府更有意推出「比特幣版投資移民」……（點擊了解更多）
圖為6月6日薩爾瓦多總統布克爾在新聞發布會上發言。（Reuters）
加拿大移民新途徑
加拿大、英國、澳洲相繼向香港人推出便利移民的方案，其中加拿大6月8日正式公布讓香港人取得永久居留權的兩個新途徑詳情。這三個國家的方案有什麼分別？總體而言，加拿大與英國均屬大幅降低申請永久居留權的難度，至於澳洲則仍有一定門檻......（點擊了解更多）
加拿大的愛民頓（Edmonton）是港人熟知且受歡迎的城市。（Getty Images）
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