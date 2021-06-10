G7峰會前夕英美首腦會面　料商討恢復兩國旅遊

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-10 15:03

美國總統拜登（Joe Biden）6月10日會與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面。兩國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情雖仍持續，他們會就重新開放兩國旅遊商討。

兩國領袖已稱，他們會在新的挑戰如氣候變化、安全，還有恢復跨大西洋旅行方面達成新的承諾。

英國《倫敦標準晚報》10日稱，英美恢復兩國旅遊的安排料不會即時出現突破。不過兩國領袖料將同意通過一個新成立的工作組，為此做準備。工作組會就英國重新對國際旅遊開放向政府提交建議。

工作組會由英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）、運輸部高官以及美國的有關官員一同領導。

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拜登與約翰遜會面時會討論氣候變化、阿富汗問題，以及更新大西洋憲章（Atlantic Charter）的原則聲明。

拜登10日與英國首相約翰遜會面，11日至13日出席在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行的七國集團（G7）峰會。他14日至15日在比利時首都布魯塞爾參加北約峰會和美國-歐盟峰會。拜登在16日前往瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行雙邊會晤。