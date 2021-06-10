加拿大能源公司終止與美國合作的基斯通輸油管項目

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-06-10 16:21

加拿大TC能源公司6月9日宣布終止基斯通輸油管道（Keystone XL）項目。美媒稱，此舉對加拿大石油生產商和加拿大政府來説是一個重大打擊。

美國《國會山報》6月9日報道，TC能源公司在聲明中表示，對其備選方案進行全面評估並與加拿大艾伯塔政府（Alberta）進行諮詢後，決定終止該項目。公司還表示，將與監管機構、利益相關者和原住民團體協調，確保安全退出該項目。

報道稱，該項目的取消標誌着環保人士的勝利，他們認為項目威脅到環境，只會加劇氣候危機，但對加拿大石油生產商和加拿大政府來説是一個重大打擊，在拜登（Joe Biden）當選後，加拿大政府曾敦促他立即幫助挽救這個價值80億美元的項目。

基斯通輸油管道項目自2008年最初提出以來一直受到質疑，由於美國政治領導層的更迭，該項目一直處於僵持狀態。

1月20日，拜登宣誓就任美國總統首日，在橢圓形辦公室簽署行政命令，撤銷美加基斯通輸油管道項目許可。

美國石油協會對此表示失望：「這是對美國能源安全的打擊，也是對該項目原本支持的數千個高薪工作崗位的打擊。」。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當天對此回應稱「失望」。

2010年6月，加拿大管道公司鋪設了橫跨美國中西部農業區的基斯通輸油管道，每日從加拿大向美國輸送石油。公司後來計劃將該管道從加拿大艾伯塔省往東南延伸至美國德克薩斯州，延伸項目被稱為基斯通輸油管道。