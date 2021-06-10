新冠肺炎丨印度增逾6100宗染疫死亡個案　創全球單日新高

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-10 22:28

印度東部比哈爾邦（Bihar）修正新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）累計死亡個案數目，導致全國6月10日公布的單日死亡個案數字，增加至6,148宗，打破最多單日死亡個案的全球記錄。

在此之前，美國在2月12日單日新增5,444宗死亡個案，為全球最高，如今印度不幸地打破了這個記錄。

印度新冠肺炎疫情：圖為6月10日印度民眾在艾哈邁達巴德的火葬場，準備火化一具屬於新冠肺炎死者的遺體。（Reuters）

印度6月10日打破記錄，與比哈爾邦修正累計死亡個案有關。邦政府被指隱暪染疫和病逝的人數，在地區高等法院要求審計4月及5月第二波疫情時的死亡數字後，比哈爾邦6月9日修正累計死亡個案，數目由約5,400宗增至逾9,400宗。

根據衞生部數據，印度6月10日新增63,463宗確診個案，累計增至29,183,121宗；死亡個案新增6,148宗，累計增至359,676宗。

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關閉老虎保護區

疫情持續，人類以外的動物亦未能倖免。印度南部城市欽奈（Chennai）的動物園Arignar Anna Zoological Park於6月3日爆發疫情，一些亞洲獅（Asiatic lion）出現徵狀，其中一頭9歲大雌性獅子在5日死亡。暫時未知是否新冠肺炎直接導致獅子的死亡。

印度環境部轄下的國家老虎保護局（National Tiger Conservation Authority）6月7日指，最新實例再次指出，病毒有高可能性從受感染的人類傳播至被圈養的動物上，「類似的傳播亦可能發生在老虎保護區中」。

國家老虎保護局因此頒布命令，所有老虎保護區必須停止旅遊活動，直至進一步通知，以防止老虎和其他動物受到感染。

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