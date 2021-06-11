英美首腦G7峰会前會談　約翰遜讚拜登令人耳目一新　淡化北愛分歧

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-11 11:46

英國脫歐後，英國與歐盟就北愛爾蘭貨物檢查方面出現緊張。英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月10日稱英國、美國與歐盟在保護北愛和平議題上立場相同。此外有別於美國前總統特朗普（Donald Trump）出席國際會議帶來的緊張氣氛，約翰遜與美國現任總統拜登（Joe Biden）表現友善，又稱拜登是令人耳目一新的人。

約翰遜10日與拜登首度舉行面對面會談。約翰遜會後稱，外界有很多事想英美一起進行，由安全、北約到氣候變化。約翰遜公開稱讚拜登，稱後者想與倫敦政府在一大堆議題合作，他是令人耳目一新的人。

此番話難免令人聯想到，以往出席國際會議時將「美國優先」掛在嘴邊、不時會令盟友尷尬的特朗普。

愛爾蘭與北愛爾蘭邊境使否設立「實體邊界」一直是英國脫歐談判最大爭議之處。成立「實體邊界」或「硬邊界」違背《貝爾法斯特協議》精神，或會危及北愛爾蘭和平進程，引發暴力事件。一向主張北愛與愛爾蘭統一的新芬黨更曾說倘若有「硬邊界」，會推動舉行統一公投。圖為一輛拖拉機跨過兩地邊境。（Getty）

在G7峰會及英美峰會舉行前夕，北愛爭議升溫，英歐談判有瀕臨破裂的迹象。拜登也對此非常關注。英國《泰晤士報》6月7日引述匿名消息人士稱，他會在10日與約翰遜會面時警告英國勿背棄脫歐協議，如問題仍得不到解決，會影響英美貿易協議。

約翰遜與拜登會面後稱，他與拜登在北愛爾蘭問題方面「完全和諧」（complete harmony）。此外約翰遜稱，美、英及歐盟都想保護《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）。

當約翰遜被問及拜登有否非常清楚地表達他對北愛爾蘭局勢的警告時，約翰遜稱：「不，他沒有。」

拜登10日與約翰遜會面後，11日至13日出席在英國康沃爾郡（Cornwall）舉行的七國集團峰會。他14日至15日在比利時首都布魯塞爾參加北約峰會和美國-歐盟峰會。拜登在16日前往瑞士日內瓦，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行雙邊會晤。