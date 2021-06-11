楊潔篪與布林肯通話談多個議題　斥美國以人權為借口干涉別國內政

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-11 21:58

中國官媒央視6月11日報道，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。報道引述楊潔篪談到多個議題，包括台灣、疫情、人權等，內容顯示楊潔篪在部份議題上的措辭強硬。 楊潔篪提到「美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為借口任意干涉別國內政」、「不能以多邊之名行單邊之實」，又談到中國嚴重關切美方一些人編造散布「武漢實驗室泄漏新冠病毒」的荒謬故事。

促美國慎重妥善處理台灣問題

據央視報道，楊潔篪在通話提到對話合作應當是中美關係的主流，中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益，他敦促美方按照兩國元首除夕通話精神，同中方一道努力，推動中美關係重回正確發展軌道。

楊潔篪又稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，重申台灣是中國不可分割的一部分，他敦促美方慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

圖為2021年3月18日，楊潔篪（右）和外長王毅（左）於阿拉斯加出席中美會談時。（Reuters）

「不能以多邊之名行單邊之實」

楊潔篪稱，世界上只有一個體系、一種秩序，就是以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序，他又稱只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則。

他又表示，只有一種多邊主義，就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。

▼中美3月18日在美國安克雷奇舉行的高層戰略對話▼

「美方應解決自己國內嚴重侵犯人權問題」

楊潔篪指，和平發展、公平正義、民主自由是全人類共同價值，尊重主權是實現人權的前提，《聯合國憲章》《世界人權宣言》都確認了這一原則，他稱「美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為借口任意干涉別國內政。」

反對借疫情抹黑中國

楊潔篪稱，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何借疫情對中國污蔑抹黑和「甩鍋」推責的惡劣行徑，他指美方一些人編造散布「武漢實驗室泄漏新冠病毒」的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切，「我們敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。」

據央視報道，布林肯在通話表示，美中近期一系列接觸對雙邊關係是有利的，美方期待同中方增加各層級接觸和交流，美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。

報道又指，雙方還就其他共同關心的問題交換意見。

中美雙方高層近日多次通話，包括在6月10日，中美商務部長通話，中國商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）就中美商務領域內有關問題交換意見。

雙方之後表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。