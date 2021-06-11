麥當勞遭黑客入侵　台灣與韓國員工及顧客資料曝光

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-11 23:24

全球大型連鎖快餐店麥當勞（McDonald's Corp.）成為近期眾多黑客入侵事件中，知名的受害者之一。集團6月11日稱一些顧客及僱員的資料曝光，它們都是來自包括韓國及台灣在內的市場。

麥當勞11日發聲明稱，集團在發現問題後快速關閉訪問路徑，同時經調查發現「少量檔案已被訪問」，部分涉及個人資料。

11日率先報道此事的《華爾街日報》稱此事亦影響麥當勞在美業務運作。

集團正在聯絡受影響的客戶，以及通知監管部門。

圖為5月27日韓國首爾的民眾在大型連鎖快餐店麥當勞進餐。（Reuters）

路透社11日引述集團稱，黑客訪問到電郵、電話號碼及送貨地址，但不包括客戶付款資料。

美國有線新聞網絡（CNN）11日引述韓國及台灣兩地監管部門稱，涉及付款的資料沒被訪問。

麥當勞稱，近期集團對尋漏洞之網絡措施的重大投資物有所值。麥當勞一名發言人稱，這些工具讓集團在確認漏洞後，快速制止黑客訪問。

麥當勞稱事件不是勒索軟件事件，即是類似全球最大肉類生產商JBS以及美國科洛尼爾管道運輸公司（Colonial Pipeline）。此外事件不會影響餐廳日常運作。不過集團警告顧客以及韓、台特許經營商，小心網絡釣魚攻擊。

麥當勞向《華爾街日報》稱沒有被要求、或以任何形式支付贖金。