普京談拜登特朗普分別　形容俄美關係處近年最低點

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-12 08:32

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）下週將於瑞士日內瓦會面。普京6月11日接受全國廣播公司專訪，談到拜登和美國前總統特朗普（Donald Trump）的分別。他也指，俄美關係處於近年最低點。

普京形容特朗普是多姿多彩（colourful）的人，並稱自己可以與拜登共事。他說：「即使是現在，我相信特朗普是一個非凡的人，一個有才華的人，否則他不會成為美國總統。他是個多姿多彩的人。你可能喜歡他，也可能不喜歡。但他並不是來自美國體制內的，他以前沒有參與過重大政治活動，有些人喜歡，有些人不喜歡，但這是事實。」

普京還説，拜登與特朗普有着根本的不同，因為拜登是一位職業政客。他的整個成年期幾乎都是於政界度過的。他指，拜登是不同類型的人，有好處也有壞處，但希望不會因為在任總統的不同而有任何基於衝動的行為。

拜登曾形容普京是一位「殺手」。普京回應説，他習慣了各種各樣的激烈攻擊，一點都不感到驚訝。」他還指，「殺手」的標籤是「荷里活式的大男人氣」。被問到異見人士的死時，普京反駁指控，並稱部份要為事件負責的人已經身處監獄。

普京還指出，俄羅斯和美國的雙邊關係已經惡化到近年來的最低點。對於美國近期發生的網絡勒索事件，普京否認知情，並呼籲拜登就網絡空間達成協議。