拍下弗洛伊德遭警跪頸影片　美國少女獲頒普立茲特別褒揚獎

撰文： 許懿安 何文翰 最後更新日期： 2021-06-12 16:08

美國新聞界的最高榮譽普立茲獎（Pulitzer Prizes）的得獎名單6月11日公布，18歲少女弗雷澤（Darnella Frazier）獲頒特別褒揚獎。她2020年用手機拍下黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死的情形。

根據普立茲獎網站資料，弗雷澤獲獎原因是她「勇敢地記錄弗洛伊德被殺的影片，引發全球多處的反警暴示威。這凸顯在記者追尋真相與正義時，公民扮演至關重要的角色。」

2021年普立茲獎特別褒揚獎得主弗雷澤（右三）在2020年5月25日用手機拍下黑人男子弗洛伊德被拘捕的片段。（Reuters）

當時17歲弗雷澤2020年5月25日與9歲的親戚走在路上，碰巧目睹那一幕。她站在路旁用手機拍攝逾8分鐘。她因此須出庭作證，而正因她的供詞與影片，被控包括謀殺在內3項罪名的喬文，4月被判罪名成立。

弗雷澤令真相得以記錄與公開，因此備受讚賞。主辦單位在11日頒獎前，一些媒體觀察家以及一名普立茲獎前得主都呼籲向她頒獎，因影片有社會及道德目的，符合新聞價值觀。《華盛頓郵報》引述法律分析稱奧斯坦（Sunny Hostin）稱，這是她見過所有針對警員的案件中，最有力的一份證據。

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難以言傳之苦

普立茲獎自1917年開始頒發，是美國新聞界最具聲望的獎項，它被譽為「新聞界奧斯卡」。

雖然弗雷澤年紀輕輕已獲如此殊榮，名導演Spike Lee及女星梅麗史翠普（Meryl Streep）又公開稱讚她，但弗雷澤從不是為了出名而這麼做，而此事為她帶來的，也不是一面倒的好。

她就弗洛伊德案出庭時說過：「有些睡不着晚上，我一再向弗洛伊德道歉，我們沒為他做更多、沒有親身進行互動以及救他的命。」

她稱，1年前目睹事件後的包袱及精神創傷、恐慌突襲以及「成名後」不止一次的搬家，都令這位十多歲的少女飽受壓力。她說，這對她以及那一位9歲的親戚來說，這個經歷像是令他們失去了童年。