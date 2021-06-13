歐國盃丨丹麥國腳艾歷臣昏迷後已清醒　兩隊同意完成餘下賽事

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丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）6月12日出戰歐洲國家盃期間，突然在場上暈倒，並一度需要接受心外壓急救。歐洲足協之後表示，艾歷臣已經送院治療，目前情況穩定。而餘下賽事會在同日較後時間完成。

歐洲國家盃6月12日上演B組賽事，由丹麥主場迎戰芬蘭，擔任進攻重心的艾歷臣表現活躍，但到了上半場末段，他在前場近角球旗位置突破暈倒，兩隊球員立即向場邊示意，要求醫護人員協助。

當局為艾歷臣急救10多分鐘，包括心外壓急救。他在擔架上抬離球場時，似乎已經回復清醒。歐洲足協之後宣布暫停賽事，並指他送院後情況穩定。

艾歷臣暈倒的消息傳出後，大量網民留言希望他可以吉人天相，而他的舊東家熱刺及阿積士都分別發文，為他和家人祈禱。

歐洲足協指，按照兩隊職球員要求，賽事會在歐洲中部時間晚上8時半（香港時間13日2時半）繼續。兩隊會先完成上半場餘下的4分鐘，半場休息5分鐘，之後繼續下半場。當局同時祝願艾歷臣可以早日康復，以及感謝兩隊模範的態度。而同組另一場比利時對俄羅斯的比賽則如期舉行。

基斯甸艾歷臣現年29歲，是荷蘭班霸阿積士的青訓產品，之後效力英格蘭的熱刺，在2020年轉投意甲球會國際米蘭，並協助球會奪得應屆意甲冠軍。他在2010年成為丹麥大國腳，至今已經代表國家超過100次，更破紀錄5度獲選丹麥足球先生。

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