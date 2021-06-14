北約峰會今晚舉行　拜登欲修復與盟友關係　討論軍費和阿富汗

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-14 18:19

北約（NATO）峰會6月14日在比利時首都布魯塞爾​召開。美國總統拜登（Joe Biden）首次以美國總統身份出席，並在香港時間6月14日下午7時30分發表講話。他此行會藉峰會修補美國與北約的關係。成員國會討論防衛費、修改戰略概念、以及從阿富汗徹軍等問題。

拜登其中一項重要任務是修復美國與北約的關係、彌補美國前總統特朗普（Donald Trump）造成的傷害。特朗普稱北約成員國分擔的軍費太少，更在2019年的峰會上因不滿此事而提前離會。特朗普的親俄作風也令成員國不滿。半島電視台6月11日稱，拜登渴望向北約保證，混亂的特朗普時代過後，「美國回來了」（America is back）。

特朗普：圖為6月5日，美國前總統特朗普在北卡羅來納州共和黨會議上發言。（AP）

以下為北約峰會上的其他議題：

防衛開支

北約成員國曾與美國因分擔軍費問題而關係緊張。他們會在峰會上決定是否增加北約防衛開支的共同預算，以合作進行更多訓練、演習，以及增強網絡防禦能力。

修改戰略概念

白宮6月13日稱，北約會同意修改北約的戰略概念，以應對不斷變化的戰略環境，包括中國與俄羅斯的挑戰。這確保北約在2030年及其後持續給予公民安全保障。

北約峰會：圖為6月14日，法國總統馬克龍抵達比利時首都布魯塞爾的北約總部，準備出席北約峰會。（Reuters）

阿富汗撤軍

北約會與美軍一起，在9月11日前撤走他們在阿富汗的9,600名軍人。北約會在峰會上討論，撤軍後如何確保阿富汗局勢穩定。