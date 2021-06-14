歐國盃︱艾歷臣搶救畫面BBC直播挨批　當事人回應

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-14 22:32

丹麥球星艾歷臣（Christian Eriksen）在6月12日對陣芬蘭隊的歐洲盃小組賽中突然倒地昏厥，引發了全世界的關注。在醫生的照料下，艾歷臣目前情況穩定，並首度發聲感謝大家的關心。

6月14日接受《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）採訪時，艾歷臣感謝外界關心。他表示：「謝謝你們，我不會放棄的。我現在感覺好多了，我也想知道到底發生了什麼，感謝所有人為我所做的一切。」

艾歷臣在比賽中突然倒地昏迷，並在現場接受心肺復甦急救：

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12日艾歷臣的隊友為其圍起人牆，保護他接受心肺復甦時的私隱，BBC繼續播放這一令人痛心的場景，以及艾歷臣妻子在場邊的畫面。

這一行為迅速引發輿論譴責，不少網友對此憤怒不已。一位網友寫道：「可怕的場景，為艾歷臣祈禱。那些為隊友圍成一堵牆的丹麥球員做得很好，BBC一直在播出這一場景，可恥！」

據英國《每日郵報》報道，一些體育界知名人士也對BBC的做法提出批評。英甲羅奇代爾隊前鋒漢弗萊斯（Stephen Humphries）稱，「他們（BBC）本不應該這麼做，但不幸的是，（如今的）媒體沒有下限。」

在聲討之下，BBC最終發道歉聲明。其發言人表示：「BBC的每個人都希望艾歷臣能完全康復。我們向任何因播出畫面而感到不安的人道歉。」