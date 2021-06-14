歐國盃︱艾歷臣搶救畫面BBC直播挨批　當事人回應

即時國際
撰文：
最後更新日期：

丹麥球星艾歷臣（Christian Eriksen）在6月12日對陣芬蘭隊的歐洲盃小組賽中突然倒地昏厥，引發了全世界的關注。在醫生的照料下，艾歷臣目前情況穩定，並首度發聲感謝大家的關心。

6月14日接受《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）採訪時，艾歷臣感謝外界關心。他表示：「謝謝你們，我不會放棄的。我現在感覺好多了，我也想知道到底發生了什麼，感謝所有人為我所做的一切。」

艾歷臣在比賽中突然倒地昏迷，並在現場接受心肺復甦急救：

+10
+10
+10

12日艾歷臣的隊友為其圍起人牆，保護他接受心肺復甦時的私隱，BBC繼續播放這一令人痛心的場景，以及艾歷臣妻子在場邊的畫面。

這一行為迅速引發輿論譴責，不少網友對此憤怒不已。一位網友寫道：「可怕的場景，為艾歷臣祈禱。那些為隊友圍成一堵牆的丹麥球員做得很好，BBC一直在播出這一場景，可恥！」

歐國盃︱丹麥軍醫證艾歷臣「死過翻生」　恩師迪保亞不忍看直播
直播丹麥國腳基斯甸艾歷臣搶救畫面挨轟　英國BBC道歉兼撤片
歐國盃球評｜回憶艾歷臣15分鐘生死時刻　悲情之中更見大愛與專業
歐國盃丨丹麥球星艾歷臣賽場上暈倒　曾急救十多分鐘　賽事腰斬

據英國《每日郵報》報道，一些體育界知名人士也對BBC的做法提出批評。英甲羅奇代爾隊前鋒漢弗萊斯（Stephen Humphries）稱，「他們（BBC）本不應該這麼做，但不幸的是，（如今的）媒體沒有下限。」

在聲討之下，BBC最終發道歉聲明。其發言人表示：「BBC的每個人都希望艾歷臣能完全康復。我們向任何因播出畫面而感到不安的人道歉。」

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。