歐洲領袖緩和北約公報言辭　籲尋找平衡點

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-15 09:46

北約峰會6月14日於比利時布魯塞爾舉行，會上多國針對中國挑戰進行討論，在聯合公報上特別點名中國。但多國領導人在記者會上發言時表示，無意開啟一場新冷戰。

圖為6月14日，比利時布魯塞爾舉行北約峰會，法國總統馬克龍在記者會上發言。（Reuters）

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，北約將中國指定為威脅的決定「不應被誇大」，因為中國一如俄羅斯，在某些方面也是北約的合作夥伴。默克爾稱中國既是競爭者也是合作夥伴，北約不應向中國「關閉大門」，在處理中國問題時，須找出正確的平衡點，既不低估中國，也不應高估。

在北約的聯合公報上，特別點名了中國，稱其對國際秩序及聯盟安全相關領域，對北約構成了系統性挑戰。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦表示，儘管稱中國構成挑戰，但不應讓中國分散北約的努力，也不應對中國抱持偏見，其他許多挑戰包括反恐及與俄羅斯相關的安全問題。馬克龍稱對中關係比軍事議題廣闊，涉及經濟、戰略、價值觀念和科技等領域。

馬克龍在早前的七國集團（G7）會議期間，強調G7並非要與中國敵對。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）強調，北約並非要與中國開啟新冷戰，中國不是北約的對手或敵人。但斯托爾滕貝格稱中國正一直在軍事及科技上迫近北約，各國必須透過結盟關係，共同應對中國崛起為北約構成的安全挑戰。