日本4個在野黨對菅義偉內閣提交不信任動議

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-15 11:10

日媒6月15日報道，日本立憲民主、共產、國民民主、社民4個在野黨15日聯合向眾院提交了針對菅義偉內閣的不信任決議案，批評稱在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延未得到遏制的情況下，不延長國會會期並力爭舉辦東京奧運會和殘奧會的做法不負責任。

日本共同社6月15日報道指，國會會期將在16日結束，朝野各黨着眼於到秋季前將舉行的眾院選舉，交鋒或更加激烈。

圖為日本首相菅義偉和夫人真理子2021年6月11日在英國康沃爾郡參加G7峰會。（AP）

報道稱，上一次提交不信任案是安倍內閣時期的2019年6月。菅義偉於日本時間14日在出訪地英國向媒體表示，會加以考慮在不信任案被提交後解散眾議院，對在野黨加以牽制。立民黨幹事長福山哲郎則稱將在考慮到解散眾院的基礎上提交。

在野黨稱有必要把國會會期延長3個月，直到東京奧運會和殘奧會結束，但菅義偉政權拒絕延長。在野4黨黨魁14日決定聯合提交不信任案。自民黨幹事長二階俊博稱若不信任案被提交，將向首相進言解散。

日本放送協會（NHK）14日公布的最新民意調查結果顯示，菅義偉領導的內閣不支持率達到45%，數字是菅義偉內閣2020年9月成立以來最高。受訪者不支持菅義偉內閣的主要理由，是「沒有執行力」和「對政策不抱期待」等。

民調顯示，40%受訪者對政府實施的新冠疫情相關政策不太滿意，另有18%受訪者表示非常不滿；65%的受訪者認為疫苗接種進度太慢；31%受訪者認為應停辦東京奧運會。