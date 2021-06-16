一分鐘看世界｜美俄各懷心思、拜登觸犯王室大忌？英國押後解封

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-16 07:29

今天是6月16日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美俄各懷心思

美國總統拜登與俄羅斯總統普京即將在瑞士舉行峰會，在此前夕，普京接受美媒專訪大談多個議題，包括拜登、中俄關係、裁減軍備等，拜登則指願提供合作機會。兩方都認為兩國關係近年處於最低點，美俄外長對峰會成果也均不抱樂觀態度，究竟從這場會晤，兩國都希望獲得些什麼……（點擊了解更多）

美俄峰會：6月15日，美國總統的空軍一號專機抵達瑞士日內瓦（AP）

▼相關新聞：美俄峰會｜拜登普京將於日內瓦會晤 選址18世紀拉格蘭奇別墅▼

拜登觸犯王室大忌？

拜登在訪英的最後一天與英女王伊利沙伯二世在溫莎堡茶敘，後來拜登透露在與英女王會面時，曾問及普京跟中國國家主席習近平，拜登此舉遭英國媒體指是犯了大忌……（點擊了解更多）

拜登與英女王會面情況（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

英國押後解封

英國首相約翰遜宣布押後放寬防疫限制，並特別提到非常關注變種新冠病毒Delta，即最先在印度發現的變種病毒。英國研究員表示，頭痛、喉嚨痛、流鼻水成為英國患者現時最常見的病徵，這變化看來與Delta個案增加有關。研究指輝瑞阿斯利康疫苗可防因印度變種病毒入院……（點擊了解更多）

▼想知道其他國家民眾及領導人在疫情持續期間的工作或生活，請點擊放大觀看：

北約峰會成果

北約峰會6月14日結束發表聯合公報，表明中國會為北約帶來系統性挑戰。這次是美國總統拜登訪問歐洲的第二場重要會議。拜登要推銷的抗衡中國政策，獲得歐洲各國的支持了嗎......（點擊了解更多）

北約峰會：圖為美國總統拜登6月14日在比利時首都布魯塞爾的北約總部召開記者會。（AP）

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