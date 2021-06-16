新冠肺炎｜美國贈島國80瓶輝瑞疫苗　網民諷：希望只是少了幾個零

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-06-16 16:02

美國駐特立尼達和多巴哥大使館6月14日宣布向這個擁有140萬人口的島國捐贈80瓶新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，相當於足夠240人接種。有人嘲諷美國捐贈疫苗的數目少得可憐。

大使館於社交媒體發文宣布捐贈80瓶輝瑞製藥有限公司（Pfizer）研發的新冠疫苗。大使館指，「美國致力幫助特立尼達和多巴哥的政府推進疫苗接種工作。我們堅信每一劑疫苗都意義重大。」

根據美國食品和藥物管理局更新的指引，一瓶輝瑞疫苗可以製作成為6劑，80瓶疫苗相當於480劑，每人接種兩劑即是足夠240人接種。

USA Donates Vaccines to Trinidad and Tobago pic.twitter.com/5S0OTQfJU5 — U.S. Embassy POS (@USinTT) June 14, 2021

有網民嘲諷美國捐贈疫苗的數目少得可憐。有人笑說希望只是寫少了「一些零」，也有人說這樣就是相當於向慈善團體捐贈0.64美元然後發布新聞稿公告天下。《中國日報》歐盟分社社長陳衞華說：「這個量像是給一家養老院捐贈的，而不是給一個國家。」

特立尼達和多巴哥國家安全部長海因茲（Fitzgerald Hinds）表示，疫苗是捐贈給國家安全部，與預期美國政府所考慮的大規模疫苗捐贈計劃無關。

當地傳媒報道，特立尼達和多巴哥外交和加勒比共同體事務部長布朗（Amery Browne）6月11日表示：「我們收到來自中國的10萬劑，來自印度的4萬劑，來自巴巴多斯的2,000劑，來自聖文森特和格林納丁斯群島的16,000劑、來自百慕大的9,000劑、來自格林納達的1萬劑疫苗。其中絕大多數都是捐贈的。」