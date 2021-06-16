美俄峰會．最新︱拜登普京握手宣告會談召開　外界看淡會議成果

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-16 19:41

美國總統拜登（Joe Biden）6月16日下午與俄羅斯總統普京（​Vladimir Putin）在瑞士日內瓦舉行美俄峰會，兩人在開始前握手，意味會談正式召開。但外界看淡這次會議能取得的成果。

美俄峰會：普京在峰會開始前抵達日內瓦，圖為他踏出專機的畫面（Reuters）

或會通過聯合文件

俄羅斯衛星通訊社報道，普京當天抵達日內瓦準備出席會談。瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）在峰會場地拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）迎接普京。

俄羅斯衛星通訊社又引述總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）報道，會晤結束時，可能會通過未經簽署的聯合文件。他又透露峰會期間將討論到俄羅斯在美國外交資產的問題。

美俄峰會：瑞士總統帕姆蘭（右）在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京（左）。（Reuters）

根據白宮發布的行程表，拜登將在當地時間6月16日下午1時35分（香港時間6月16日下午7點35分）在日內瓦的拉格蘭奇別墅與普京會晤。在峰會正式開始前的10分鐘，拜登會與普京和瑞士總統帕姆蘭合照。

美俄首腦會晤在瑞士日內瓦舉行：

會談共分為三部份，首部份為雙邊會談，至當地時間下午2時55分，雙方會舉行擴大會談，加入更多官員代表，然後到了當地時間下午4時40分，再舉行第二輪的擴大會談。

俄羅斯傳媒報道，俄方代表團成員包括俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）、駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）​、副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、負責烏克蘭事務的總統辦公廳副主任科紮克（Dmitry Kozak），以及總統敘利亞問題特別代表拉夫連季耶夫（Alexander Lavrentiev），預計美方也將派出對等的官員出席。

不設聯合記者會

美媒報道，兩方沒有共同用餐計劃，也不設聯合記者會，兩人將分別見記者。

美媒消費者新聞與商業頻道（CNBC）形容，這次會晤預計將與2018年7月時任美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞典會晤普京的「特普會」截然不同。

外界也看淡這次會議的成果，克里姆林宮表示對達成任何協議沒有信心。

在美俄峰會前，普京接受美國電視台訪問：