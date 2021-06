美俄峰會．最新︱拜登普京握手宣告會談召開　普京：盼會面有成效

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-06-16 20:38

美國總統拜登(Joe Biden)6月16日下午與俄羅斯總統普京(​Vladimir Putin)在瑞士日內瓦的拉格蘭奇別墅(Villa La Grange)舉行美俄峰會,兩人在開始前握手,意味會談正式召開。但外界看淡這次會議能取得的成果。

普京:希望會面有成效

普京和拜登首先在別墅外會見了記者,隨後雙方進入別墅,並在舉行閉門會晤前讓傳媒採訪,普京表示,希望這次的會面有成效。拜登則表示「永遠是面對面會晤較好」(always better to meet face to face)。

兩方隨後舉行閉門會談,場內除了拜登與普京,還有美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)。

美俄峰會:普京在峰會開始前抵達日內瓦,圖為他踏出專機的畫面(Reuters)

或會通過聯合文件

俄羅斯衛星通訊社之前報道,普京當天抵達日內瓦準備出席會談,瑞士總統帕姆蘭(Guy Parmelin)在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京。

報道又引述總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)報道,會晤結束時,可能會通過未經簽署的聯合文件。他又透露峰會期間將討論到俄羅斯在美國外交資產的問題。

美俄峰會:瑞士總統帕姆蘭(右)在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京(左)。(Reuters)

根據白宮發布的行程表,拜登將在當地時間6月16日下午1時35分(香港時間6月16日下午7點35分)在日內瓦的拉格蘭奇別墅與普京會晤。在峰會正式開始前的10分鐘,拜登會與普京和瑞士總統帕姆蘭合照。

美俄首腦會晤在瑞士日內瓦舉行:

會談共分為三部份,首部份為雙邊會談,至當地時間下午2時55分,雙方會舉行擴大會談,加入更多官員代表,然後到了當地時間下午4時40分,再舉行第二輪的擴大會談。

俄羅斯傳媒報道,俄方代表團成員包括俄羅斯總統助理烏沙科夫(Yuri Ushakov)、外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)、總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)、駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)、總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)​、副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)、負責烏克蘭事務的總統辦公廳副主任科紮克(Dmitry Kozak),以及總統敘利亞問題特別代表拉夫連季耶夫(Alexander Lavrentiev),預計美方也將派出對等的官員出席。

不設聯合記者會

美媒報道,兩方沒有共同用餐計劃,也不設聯合記者會,兩人將分別見記者。

美媒消費者新聞與商業頻道(CNBC)形容,這次會晤預計將與2018年7月時任美國總統特朗普(Donald Trump)在瑞典會晤普京的「特普會」截然不同。

外界看淡這次會議的成果,克里姆林宮表示對達成任何協議沒有信心。

在美俄峰會前,普京接受美國電視台訪問: