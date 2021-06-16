美俄峰會．最新︱普京形容會面具建設性　稱同意恢復派駐大使

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-17 00:18

美國總統拜登（Joe Biden）6月16日下午與俄羅斯總統普京（​Vladimir Putin）在瑞士日內瓦的拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）舉行美俄峰會，兩人在開始前握手，意味會談正式召開。但外界看淡這次會議能取得的成果。本文會繼續更新有關峰會的新資訊。

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【00:17】普京稱莫斯科明白美國在「紅線」上的立場，反之亦然。

【00:11】普京表示，美國憂慮俄羅斯在北極的軍事活動是沒有根據，稱莫斯科正復修蘇聯時代在北極的設備，並相信兩國應該在北極問題上合作，強調俄羅斯希望就北海航道上全面遵守國際法。

【00:10】普京指拜登提出人權問題，並滿意拜登就「普京是殺手」言論的解釋。

【00:08】普京批評烏克蘭在東部違反《明斯克協定》，而俄軍的調動則是在俄國領土內進行。他亦指就烏克蘭可能加入北約問題一事沒有任何討論。

【00:04】有記者問到俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）被囚禁事件，普京稱對方知道自己違反俄國法律，形容對方無視法律，清楚回國後會有甚麼下場，即使明知會被捕都回國。

【00:01】普京重申俄羅斯就網絡攻擊問題向美國提供全面的資料，但沒獲美國的回應。他表示知道美國輸油管遭網絡攻擊一事，但事件與俄羅斯無關，反指俄羅斯遭受的網絡攻擊都是來自美國。

【23:56】普京指美俄同意就網絡安全問題諮詢，稱世上大部份網絡攻擊都是來自美國，強調俄羅斯不是網絡攻擊的主要來源。

【23:54】普京表示，美俄會開始討論更改日前延長的《新削減戰略武器條約》（New START）。

【23:51】普京指與拜登會面時並沒有敵對氣氛，雙方都展示有意互相理解大家。

【23:48】普京稱，與拜登達成共識，恢復互相派遣外交人員到當地，並交由兩國的外交部門討論。

【23:47】普京首先舉行記者會。他表示與拜登討論貿易、北極、戰略核穩定、區域衝突等問題。

【23:41】俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）引述消息人士指，美俄峰會「相當成功」。

【23:23】美國有線新聞網絡（CNN）報道，美俄峰會的第二輪會談已經結束。白宮之後表示，拜登與普京已經完成這場日內瓦峰會。兩人預計之後將分別見記者。

擴大會議開始

【22:17】克里姆林宮表示，擴大會議已經開始。俄媒報道，參加擴大會議內的俄羅斯代表官員包括俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）​、副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）及駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）。

【21:57】據俄羅斯塔斯社引述俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）報道，美俄兩方已結束首輪的「小範圍會談」，為時近兩小時。雙方將在稍作休息後，舉行擴大會談，加入更多官員代表參與會議。白宮則指首輪會談為約90分鐘。

普京：希望會面有成效

【20:02】普京和拜登首先在別墅外會見了記者，隨後雙方進入別墅，並在舉行閉門會晤前讓傳媒拍攝。

普京表示，希望這次的會面有成效。拜登則表示「永遠是面對面會晤更好」（always better to meet face to face）。

兩方隨後舉行閉門會談，場內除了拜登與普京，還有美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

美俄峰會：普京在峰會開始前抵達日內瓦，圖為他踏出專機的畫面（Reuters）

【19:34】拜登與普京均已抵達拉格蘭奇別墅（Villa La Grange），兩人在峰會正式開始前握手，意味會談召開。

或會通過聯合文件

【18:39】俄羅斯衛星通訊社之前報道，普京當天抵達日內瓦準備出席會談，瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京。

報道又引述總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）報道，會晤結束時，可能會通過未經簽署的聯合文件。他又透露峰會期間將討論到俄羅斯在美國外交資產的問題。

美俄峰會：瑞士總統帕姆蘭（右）在峰會場地拉格蘭奇別墅迎接普京（左）。（Reuters）

根據白宮發布的行程表，拜登將在當地時間6月16日下午1時35分（香港時間6月16日下午7點35分）在日內瓦的拉格蘭奇別墅與普京會晤。在峰會正式開始前的10分鐘，拜登會與普京和瑞士總統帕姆蘭合照。

美俄首腦會晤在瑞士日內瓦舉行：

會談共分為三部份，首部份為雙邊會談，至當地時間下午2時55分，雙方會舉行擴大會談，加入更多官員代表，然後到了當地時間下午4時40分，再舉行第二輪的擴大會談。

俄羅斯傳媒報道，俄方代表團成員包括俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）、駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）​、副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、負責烏克蘭事務的總統辦公廳副主任科紮克（Dmitry Kozak），以及總統敘利亞問題特別代表拉夫連季耶夫（Alexander Lavrentiev），預計美方也將派出對等的官員出席。

不設聯合記者會

美媒報道，兩方沒有共同用餐計劃，也不設聯合記者會，兩人將分別見記者。

美媒消費者新聞與商業頻道（CNBC）形容，這次會晤預計將與2018年7月時任美國總統特朗普（Donald Trump）在瑞典會晤普京的「特普會」截然不同。

外界看淡這次會議的成果，克里姆林宮表示對達成任何協議沒有信心。

在美俄峰會前，普京接受美國電視台訪問：