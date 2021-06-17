一分鐘看世界｜拜登普京峰會、以巴衝突再起、大型科企遭追擊？

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-17 07:00

今天是6月17日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

拜京普京峰會

美國總統拜登與俄羅斯總統普京在瑞士日內瓦一間別墅舉行美俄峰會，備受各界關注，但兩方官員皆對這場會晤期待不高，沒有正式用餐時間，且不設聯合記者會。外媒指沒有聯合記者會的原因是華府擔心普京會佔上風。

兩人之後分別舉行記者會，普京表示美俄同意恢復互派大使，拜登則指會面氣氛良好，稱普京不希望世界出現新冷戰。不過拜登被問到是否要求中國更開放地容許專家調查疫情源頭時，則表示自己與習近平不是老朋友……（點擊了解更多）

閱讀更多：圖片故事｜美俄峰會選址18世紀別墅有深意 日內瓦保安空前嚴密

以巴衝突再起

以色列新政府宣誓就職後，以巴衝突卻又再發生，以色列空襲加沙回應哈馬斯襲擊，另一方面數千名以色列人舉行「耶路撒冷日」遊行，卻演變成巴勒斯坦示威者與以色列警察衝突，造成33名巴勒斯坦人受傷。外界關注拜登的新中東策略……（點擊了解更多）

圖為2021年6月15日，加沙城有示威者揮動巴勒斯坦旗，抗議猶太極端民族主義者於東耶路撒冷遊行。（AP）

科企再遭追擊？

大型科企再遭多國政府「追擊」，英國競爭和市場管理局則表示，將啟動對iOS及Android作業系統為期12個月的市場調查；另一方面，拜登任命反壟斷專家莉娜‧汗（Lina Khan）作為聯邦貿易委員會主席，被指是劍指科企……（點擊了解更多）

圖為4月21日美國哥倫比亞大學法學院副教授莉娜‧汗出席參議院參議院商務、科學和運輸委員會的提名聽證會。（Getty）

東京奧運嚴厲抗疫

東京奧運會和殘奧會組織委員會公布適用於運動員的第三版防疫措施規則集，列出嚴厲罰則，違規選手除了或被剝奪參賽資格以外，還可能面臨罰款和驅逐出境......（點擊了解更多）

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