美歐就結束波音與空巴補貼爭端達成協議

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-17 04:05

美國與歐盟6月15日同意暫時結束一場長達17年的爭端，這一爭端涉及向飛機制造商波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）提供的政府補貼，歐盟和美國將就波音和空巴航空補貼爭端暫停報復性關稅，為期5年。

波音與空巴的補貼爭端由來已久。（Getty Images）

路透社6月15日報道，雙方將在5年之中尋求達成解決爭端的相關協議。

報道稱，這標誌着，在改善跨大西洋關係的廣泛行動中，雙方貿易緊張局勢得到明顯緩解。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，「我們已經解決了這些爭端，因為我們正在收起訴訟公文包。」戴琪稱，美國和歐盟現在關注的是「在我們的產業和工人將面臨前所未有的競爭這一全球背景下，什麼對我們之間的競爭最有利。」

波音空巴航空補貼爭端由來已久。美國與英國、歐盟的航空補貼爭端可以追溯至2004年。世界貿易組織（WTO）先後裁定，美國與歐洲國家均存在對各自航空企業提供非法補貼的問題。

WTO在2019年10月授權美國每年對約75億美元的歐盟輸美商品和服務採取加徵關稅等報復措施。2020年10月，WTO授權歐盟每年對不超過39.9億美元來自美國的商品和服務加徵關稅。2021年3月，美歐宣布暫停暫緩執行報復性關稅，為期4個月。截至目前，雙方共計支付了約33億美元的報復性關稅。