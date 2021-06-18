一分鐘看世界｜伊朗總統大熱、泰國擬10月全面開關、比特幣實驗室

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-18 07:00

今天是6月18日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

伊朗大選

伊朗6月18日舉行總統大選，但投票尚未開始，當地民眾已覺得結果沒有懸念，勝出者極可能是司法總監萊希。萊希屬強硬派代表，被視為有望接班最高精神領袖哈梅內伊的人選，他自2019年起遭美國制裁，一旦掌權後與美關係備受關注……（點擊了解更多）

圖為6月6日伊朗總統候選人、司法總監萊希在埃斯拉姆沙赫爾出席競選集會。（AP）

美俄峰會有何成果

美國總統拜登和俄羅斯總統普京於瑞士日內瓦會面後，一如所料，他們於人權等多個重大議題存有分歧，但仍然於軍備控制等方面取得成果，遭形容為氣氛微妙。到底在這場三小時的會面上，他們談了什麼……（點擊了解更多）

峰會小插曲：美俄峰會｜拜登與普京會談期間拿起「貓紙」 網友看法不一

峰會小插曲：美俄峰會｜被提問激怒斥女記者「入錯行」 拜登事後道歉

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泰國擬10月全面開關

全球多國繼續抗疫，巴基斯坦出動辣招催迫民眾打疫苗，英國則因為單日確診病例創2月底以來新高，要押後解封。在泰國，總理巴育宣布計劃10月中旬向已經接種新冠疫苗的旅客全面開放。他指，完成接種疫苗的外國旅客或回國公民將不需要隔離或受到其他不便措施限制……（點擊了解更多）

閱讀更多：環球疫情｜「群體免疫」其修遠兮

圖為2021年2月24日，泰國總理巴育手持科興新冠疫苗的樣本。（AP）

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比特幣「最佳實驗室」

有「末日博士」之稱的魯賓尼警告稱比特幣是一個「巨大騙局」，但另一邊廂，美洲多國擁抱比特幣，中美洲薩爾瓦多早前宣布將比特幣列作法定貨幣，巴拉圭、巴拿馬、阿根廷等鄰近拉美國家的議員，紛紛乘機提出類似倡議。為何拉美眾小國敢於挑戰常規，可能在於「無王管」......（點擊了解更多）

加密貨幣Ripio在阿根廷、巴西和墨西哥擁有超過30萬名用戶。

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