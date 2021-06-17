搜壹傳媒｜英國外相：北京利用國家安全法針對異見聲音

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-17 19:19

香港警方國安處6月17日拘捕壹傳媒集團5名董事及高層，並持法庭手令搜查《蘋果日報》大樓後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）同日表示，這展示北京利用國家安全法以針對異見聲音，而不是用來應對公共安全。

藍韜文在Twitter發文稱，今日在香港《蘋果日報》發生的搜查與拘捕事件，展示北京利用國家安全法以針對異見聲音，而非應對公共安全。

他稱，新聞自由是中國在《中英聯合聲明》承諾會保障的權利之一，應該得以尊重。

Today’s raids & arrests at Apple Daily in Hong Kong demonstrate Beijing is using the National Security Law to target dissenting voices, not tackle public security. Freedom of the press is one of the rights China promised to protect in the Joint Declaration & should be respected. — Dominic Raab (@DominicRaab) June 17, 2021

香港警方國安處6月17日拘捕5名壹傳媒集團董事及高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

中聯辦之後發聲明指，堅定支持特區政府和警方嚴格執法的正義之舉，及一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力，又指新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」。