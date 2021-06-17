搜壹傳媒｜英國外相：北京利用國家安全法針對異見聲音

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香港警方國安處6月17日拘捕壹傳媒集團5名董事及高層，並持法庭手令搜查《蘋果日報》大樓後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）同日表示，這展示北京利用國家安全法以針對異見聲音，而不是用來應對公共安全。

藍韜文在Twitter發文稱，今日在香港《蘋果日報》發生的搜查與拘捕事件，展示北京利用國家安全法以針對異見聲音，而非應對公共安全。

他稱，新聞自由是中國在《中英聯合聲明》承諾會保障的權利之一，應該得以尊重。

香港警方國安處6月17日拘捕5名壹傳媒集團董事及高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

中聯辦之後發聲明指，堅定支持特區政府和警方嚴格執法的正義之舉，及一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力，又指新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」。

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