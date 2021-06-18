俄法磋商載人太空合作事宜　或派人往中國太空站

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-18 10:40

6月15日，俄羅斯國家航天集團公司總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）透露，俄羅斯正在討論將法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射設施用於載人任務的可能性，未來可能向中國空間站派遣太空人。

神舟十二號載人飛船成功發射後，中國將在太空領域與外國展開更多合作：

據塔斯社6月16日報道，在15日舉行的2021年全球大空探索大會（GLEX）上，羅戈津説，「作為大型月球項目的一部分，我們正在與法國同行討論改造圭亞那太空中心『聯盟2號』發射台的可能性。這樣它就可以用於載人太空任務，包括向中國的太空站發射飛行器。」

「我們正在與中國同業討論這個問題，這將是共同努力創建一個國際科學月球站的要素之一。這個選項正在考慮中，沒有什麼值得驚訝的。」

圭亞那太空中心是法國與數個歐洲國家合作設在法屬圭亞那庫魯的太空發射場，也是歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）開展太空活動的主要場所。

當天，中國載人航天工程辦公室主任助理季啓明在記者會上表示，中俄在載人航天領域一直保持着良好的合作關係。現階段，雙方在近地軌道空間站和載人深空探測領域一直保持着良好的交流，正在溝通醖釀開展更多的合作。將來，中俄兩國還會共同實施更多的聯合實驗項目。