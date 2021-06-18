維密告別「天使」　女足隊長韋冰露等任品牌大使　改寫性感定義

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-18 15:26

著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）一直以身穿性感內衣的苗條模特兒作為宣傳，近年惹來批評。品牌6月16日宣布美國國家女子足球隊隊長韋冰露（Megan Rapinoe）等人將加入成為品牌大使，力求改革品牌形象。

品牌宣布成立新的「維多利亞的秘密聯合組織」（VS Collective），與所有女性建立更深的新關係。除了韋冰露以外，新的品牌大使還有印度演員喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）、中美混血自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）、大碼模特兒埃爾塞瑟（Paloma Elsesser）、跨性別模特兒桑帕約（Valentina Sampaio）、南蘇丹和澳洲籍模特兒阿凱奇（Adut Akech）和傳媒人德卡德內（Amanda de Cadenet）。

身為同性戀者的韋冰露表示，一直以來都覺得自己是美容和時裝行業品牌的局外人，如今很高興可以創造一個空間看到光譜所有部份的女性。桑帕約也提到，成為聯合組織的成員代表世界的正面改變。

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維多利亞的秘密一開始的創辦理念本身就是為男士而設，好讓他們可以於舒適的環境為女伴購買內衣。一年一度的內衣時裝展往往吸引全球觀眾注目於身穿性感內衣的「天使」。但隨時代轉變，愈來愈多人認為維密品牌形象過時和「離地」，沒有反映到一般女性身材和多元。品牌因此被加上性別、尺碼和年紀歧視的標籤。韋冰露向《紐約時報》表示，維多利亞的秘密以往就是代表父權和性別歧視。

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面對近年愈來愈大的壓力，維密終於開始求變。維密將脫離L品牌公司（L Brands）自立門戶，被指與「淫亂富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切的母公司行政總裁韋克斯納（Les Wexner）和一手創辦時裝展的營銷總監拉齊克（Ed Razek）退下火線，取而代之的是更多女性高層，例如是聯合組織舵手新任行銷總監皮斯（Martha Pease）。品牌曾經引以為傲的內衣時裝展也暫時絕跡舞台。

品牌形象同樣起了變化。分店不再是以往黑漆漆的模樣，變得更加光亮，櫥窗人體模型的胸部大小不再是清一色標準的32B。「天使」面孔逐漸被淘汰。公司雖然仍然有出售丁字褲和蕾絲內衣，但將開拓不同產品，尤其是運動裝。新任行政總裁沃特斯（Martin Waters）表示：「以往的日子，品牌只有單一視角，那就是『性感』。」品牌一直避免推出被視為不性感的孕裝或接受乳房切除手術後所穿的內衣。因此即使有人認為孕婦很誘人，根據沃特斯說品牌「從未不慶祝母親節。」到了今年，維密終於推出母親節宣傳活動，甚至找來孕婦模特兒，並將銷售哺乳內衣。

新任的品牌大使全部不是品牌以往的目標，有的是同性戀者，有的是跨性別人士，有的是有色人種，有的是加大碼，很難想像她們願意跟維密拉上關係。韋冰露解釋稱，品牌高層願意承認錯誤和歷史，因此被說服，而且她的角色不但是成為品牌大使，還有就公司所用的言詞等提供意見。埃爾塞瑟則稱想帶來改變，「我開始當模特兒不只是想做有型的事情；我是想改變世界。」她表示，她部份的角色是要遊說品牌將尺碼加大到「五加大」（XXXXXL）。

沃特斯向《紐約時報》表示，很久以來已經知道需要改變這個品牌，只是他們對公司沒有控制權去做。至於昔日的「天使」，他認為從文化而言已經不再相關，內衣時裝展可能明年回歸，但形式將截然不同。到底品牌所做的只是洗白抑或真心贖罪改過自身？消費者是否「收貨」？一切都未有答案。