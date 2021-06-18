韓國擬放寬外籍人士子女入籍　受惠者大部分是華人　網民強烈反彈

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-18 15:07

韓國宣布計劃修例放寬外籍人士子女入籍，當中受惠者大多來自中國，31萬多人聯署反對，批評政府違背民族感情。

司法部4月26日宣布，為應對包括出生率低下和人口老化在內問題，他們提出放寬外國居民子女入籍門檻的《國籍法》修正案。名為納韋爾（naver）的網民28日在青瓦台網站上發起請願，號召民眾表態強烈反對《國籍法》修正案，1個月內已獲317,013人響應。

強烈反對韓國《國籍法》修正案聯署4月28日發起，5月28日截止，期間有317,013人簽署。（韓國青瓦台網站截圖）

韓國現時法律規定，除非父母已入籍韓國，否則外籍居民的子女滿18歲並通過筆試和面試從可申請入籍韓國。但修法後，6歲以下兒童可即時申請韓國國籍，而6歲以上人士需要在國內居住5年以上。

根據2020年統計數據，倘修正案通過，將有3,930人符合申請資格，當中3,725人擁有中國血統，佔總數近九成半。移民部門資料顯示，韓國2000年僅33名外國人入籍，在2020年卻有近1.4萬人入籍，兩者相差甚遠。

《韓國時報》5月28日報道，由於國內反華情緒高漲，政府這一計劃引起公眾強烈反對。批評人士認為措施主要有利於居韓中國人。

美國皮尤研究中心（Pew Research）指，韓國近期多達75%人對中國有負面看法，創有史以來新高，較2015年高出約37個百分點。