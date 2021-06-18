《鋼鍊》荒川弘解釋惡搞毛澤東理由：想畫那個國家不敢盜版的作品

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日本《鋼之鍊金術師》（簡稱《鋼鍊》）漫畫家荒川弘捲入辱華爭議，她10年前舊作《RAIDEN-18》第三話被指畫有惡搞毛澤東的內容，近日因此遭受中國網民批評。日本《月刊SUNDAY GX》7月號刊出荒川弘的訪問，她談到當年「那個國家」出了很多《鋼鍊》的盜版漫畫，令她心生一念，想畫一個令「那個國家」不敢出盜版的作品。

荒川弘在訪問內談到，當年她與編輯磋商如何畫《RAIDEN-18》第三話時，就開始討論要畫一些擦邊球的內容，認為這樣才有趣。她又談到，當年「那個國家」出現了很多《鋼鍊》的盜版漫畫，令她很苦惱，於是想到加入這個惡搞情節，畫一個令「那個國家」不敢出盜版的作品。

▼《月刊SUNDAY GX》7月號刊出荒川弘的訪問▼

荒川弘自2001年開始連載漫畫《鋼之鍊金術師》，大受好評，她也有創作許多短篇作品，包括不定期連載的短篇漫畫《RAIDEN-18》，其中第三話在2011年出版，這套作品在今年6月推出單行本。

在《RAIDEN-18》單行本發售後，不少中國網民發現第三話內有惡搞毛澤東的內容，出現疑似毛澤東的殭屍，頭上貼着「敕令廁所在哪裏呢？」的符咒，還有在被打敗時喊着「大躍進」，引來不少中國網民批評荒川弘辱華。

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