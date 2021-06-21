新冠肺炎｜不止黃黑白　印度中央邦出現首宗「綠真菌」病例

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-21 16:21

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，隨之而來的真菌病感染也不斷髮展。印媒稱，該國又發現了首例「綠真菌症」（green fungus）。

《印度斯坦時報》6月17日消息，繼出現黑真菌感染、白真菌感染和黃真菌感染病例之後，印度中央邦確診首例新型真菌感染疾病「綠真菌症」，但醫學界暫時不能確認，這是否為印度全國首例。

報道稱，這名患者現年34歲。在過去的一個月裏，他一直在印多爾（Indore）的奧羅賓多（Aurobindo）醫院就醫。印多爾衞生部門的地區數據經理蒂瓦里（Apoorva Tiwari）在接受亞洲通訊社（ANI）採訪時表示，診斷期間，醫生們在患者肺部發現了不同於黑色真菌的新型綠色真菌，「這可能是印度首例綠色真菌病例。」

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印度斯瑞・阿羅賓多醫學科學研究所（SAIMS）代表多斯（Ravi Dos）對印度報業托拉斯（PTI）透露，這位病人肺部的感染面積超過90%，綠色真菌感染存在於他的鼻竇、肺部和血液中。「病人（從新冠中）康復了。但是後來他開始流鼻血、發高燒、體重減輕，人變得非常虛弱。」

5月9日到22日，印度國內毛黴菌病（俗稱「黑真菌症」（black fungus））確診病例從約300人狂飆至8800人；在一天後的24日，印度《經濟時報》便報道稱，繼此前發現麴菌病（俗稱「白色黴菌」）患者後，印度北方邦加濟阿巴德市又發現了首例「黃色黴菌」患者。醫生們曾在一名印度患者身體內同時發現了這三「種」黴菌。

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多斯認為，所謂的白真菌症、黃真菌及綠真菌症，應該同屬麴黴屬（Aspergillus）感染，因其在實驗室測試的環境不同，從而呈現出不同的顏色。在全印度醫學科學研究所（AIIMS）主任古萊里亞（Randeep Guleria）看來，它們同屬於一種真菌，「給同一種真菌貼上不同顏色的標籤，會造成概念混淆。」

據悉，麴黴屬是一個由幾百種多細胞黴菌菌種所組成的菌屬，在許多氣候條件下皆可被發現。此類真菌的孢子會經由空氣傳播，吸入人體，在免疫功能正常的狀況下，孢子會被肺泡中的巨噬細胞所吞噬，此為人體的第一道防禦機制，新冠肺炎患者可能因為這道防線遭到破壞，從而遭到疾病侵襲。

據統計，毛黴菌病感染者多為男性，曾在新冠治療過程中使用過類固醇，而且多數有糖尿病或潛在的糖尿病。而它的唯一應對措施，就是通過手術移除被感染的部位。

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報道稱，對於綠色真菌的出現，流行病學家建議人們不要對真菌顏色感到恐慌，並強調了分析感染類型、原因和相關風險因素的重要性。

醫生們提醒，要預防綠色真菌感染，需要保持良好的衞生習慣，保持口腔和身體清潔；人們應該儘量避開塵土飛揚和儲存污水的地帶。如果要前往可能被感染的區域，應當佩戴N95口罩，避免接觸泥土、沙塵，並堅持做到用肥皂勤洗手、洗臉。