BTS遭恐同字眼辱罵歌迷震怒　菲律賓外賣員被平台停用

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-19 12:16

麥當勞在菲律賓推出韓國人氣男團防彈少年團（BTS）套餐之際，外賣平台Grab多名外賣員以稱呼男同性戀的貶義詞來指涉這個團體，惹怒歌迷。公司6月17日宣布停用涉事外賣員。

麥當勞BTS聯乘套餐18日在菲律賓開賣。一名BTS歌迷發現，套餐開賣前夕，多名Grab外賣員在Facebook群組以「biot」來形容BTS。

@grabph teach your drivers/riders proper manners and professionalism. Filo ARMYs, don't use the grab food in ordering the BTS Meal. Either go for the dine-in procedure or the @McDo_PH delivery services. pic.twitter.com/4qGSunfH4o — via 채월🌙⁷ 원호에게 자유를 주다 (@vmindables) June 16, 2021

這名支持者在Twitter分享對話截圖，呼籲其他歌迷「訂你們的BTS套餐時，也許用麥當勞的外賣服務，會比訂Grab外賣更好。也許麥當勞比這些人值得這筆運費。」她還向Grab表示：「教教你們車手／外賣員適當的禮貌和專業精神。」推文引來眾多歌迷響應。

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Grab菲律賓分公司翌日發布聲明說：「我們已立即停用將有問題的外賣夥伴並將繼續努力維護一個包容且多元的平台。」聲明也呼籲消費者「不要讓少數人的行為，影響眾多仰賴Grab平台養家糊口的外送夥伴的生計」。