聯大決議促緬甸軍方尊重大選結果　中國稱緬甸當前問題屬內政

撰文： 許懿安 張子傑 最後更新日期： 2021-06-19 14:58

聯合國大會6月18日通過決議，要求各國停止向緬甸提供武器，同時敦促緬甸軍方尊重2020年11月的大選結果，並釋放包括國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）在內的政治犯。中國常駐聯合國代表張軍就說緬甸當前問題屬於緬甸內政。

中國常駐聯合國代表張軍就說，緬甸當前的問題是政治轉型進程中的一個波折，屬於緬甸內政，能否妥善解決取決於緬甸自己，希望各方尊重緬甸主權，為緬甸國內政治和解營造有利外部環境。

他稱歷史證明，外部對緬一味施壓制裁非但不會奏效，還會適得其反。中方希望各方能夠恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和國家統一前提下，秉持客觀公正態度，支持地區國家努力，避免單邊制裁和不當介入，為緬國內政治和解營造有利外部環境。

他稱，中方支持秘書長緬甸問題特使發揮建設性作用。緬甸問題特使提出對話的想法，並強調對話比暴力好，中方對此表示歡迎。

他稱，中國是緬甸山水相連的近鄰，緬甸局勢直接關乎中國利益。中方一直密切關注緬甸局勢發展，一直積極做緬甸各方工作，建設性參與聯合國安理會有關討論及達成的共識。中方真誠希望緬各方在憲法和法律框架下，儘快通過政治對話解決分歧，避免再度發生暴力事件，儘早恢復社會穩定，重啟國內民主轉型進程。

張軍稱，在剛剛結束的紀念中國-東盟建立對話關係30周年特別外長會期間，中方闡述了關於當前緬甸局勢的原則立場，中國東盟達成廣泛共識。緬甸是東盟大家庭一員，中方支持東盟為妥善處理緬國內問題發揮建設性作用，支持在東盟框架下逐步落實「五點共識」。中方將同東盟保持密切溝通，並繼續以自己的方式發揮建設性作用。

緬甸政變：圖為5月10日學生在第二大城市曼德勒（Mandalay）示威，抗議軍方發動政變（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在同日較早時表示，大家不應活在一個軍事政變為常態的世界，形容情況不可接受，因此呼籲聯合國大會採取行動。

聯合國大會原本起草決議內容包括向緬甸實施武器出口禁令等較強硬的字眼，路透社5月曾報道，9個東南亞國家希望更改字眼，於是變成現在版本的「呼籲所有成員國阻止武器流入緬甸」。

決議案內容亦包括要求緬甸軍方即時停止向和平示威者使用武力、結束對互聯網和社交媒體的限制、盡快實施4月與東盟（ASEAN）達成的5點共識，停止武力糾紛並與反對派對話。

有關決議案最終在119票贊成、1票反對、36票棄權的情況下獲通過，中國及俄羅斯，以及投下棄權票，另外有37個國家沒有投票。而東盟的成員國之中，汶萊、柬埔寨、老撾及泰國在表決時棄權，印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、以及代表緬甸民選政府的駐聯合國代表覺莫敦（Kyaw Moe Tun）則表態贊成。