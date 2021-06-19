長賜號擱淺埃及索償未解決　它們也被迫來一場不情願的staycation

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-19 22:02

台灣長榮海運（Evergreen）向日本正榮汽船承租的貨輪長賜號（Ever Given）3月23日因擱淺而堵塞蘇彝士運河（Suez Canal）。由於賠償問題未解決，它仍滯留當地。除了必要的船員，還有「它們」滯留貨輪上，繼續進行這一趟無人覺得高興的「悠長假期」。

長賜號原定3月31日抵達荷蘭鹿特丹港，但貨輪上一堆貨物的貨期已被嚴重耽誤，本來時令的用品如衣及太陽椅，可能要到夏季結束後才到達。裝有檸檬、竹筍和豆腐的貨櫃在這段期間於烈日下暴曬，即使有冷凍設備協助保存，品質或已有變。

3月23日擱淺在蘇彝士運河，經過多方努力，29日才成功浮起來並脫困。

圖為2021年3月30日，台灣長榮海運貨櫃輪長賜號停泊於埃及的大苦湖。（AP）

蘇彝士運河管理局（SCA）最初就運河堵塞而引致的損失，向船東日本正榮汽船索賠9.16億美元，其後表示願意接受5.5億美元賠償。不過正榮汽船及保險公司方面認為金額太高，提出賠償額為1.5億美元。

雙方在賠償金額上未有共識。貨船迄今仍被扣押在河道中的大苦湖（Great Bitter Lake）。

船上裝有多間公司的貨物，包括宜家家居（IKEA）和聯想（Lenovo）。律師事務所Clyde & Co.估計船上貨物總值為6至7億美元。

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貨物被扣對多間公司造成影響。英國小型公司EasyEquipment無法如期交付貨物給客人，這筆重要訂單的所有利潤化為烏有，另一間小公司Snuggy亦因此出現現金周轉問題。